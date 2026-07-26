3 công thức diện chân váy dài "mặc định sang": Vừa sành điệu vừa dễ phối đồ

HHTO - Quên hình ảnh Boho hay festival đã cũ đi, vì maxi skirt đã trở lại đường đua xu hướng. Bỏ túi ngay những cách phối đồ vừa trendy vừa dễ mặc, đủ sức theo bạn từ sáng đến tối.

Nếu từng nghĩ chân váy maxi chỉ dành cho những phong cách kiểu Boho, hay theo moodboard Pinterest từ nhiều năm trước, thì đã đến lúc cập nhật lại rồi. Hiện tại, maxi skirt chính thức trở thành món đồ sành điệu nhất với diện mạo hiện đại, linh hoạt hơn và đặc biệt là cực kỳ dễ ứng dụng.

Không còn là món đồ chỉ để chụp ảnh đẹp, chân váy dài được yêu thích vì sự thoải mái, đa năng và có thể theo bạn từ buổi cà phê sáng, đi làm, hẹn hò cho đến những buổi tối dạo phố.

Khi cần thật nổi bật: Phối nguyên cây đơn sắc

Nếu muốn trông cao hơn và sang hơn mà không cần suy nghĩ quá nhiều, trang phục đơn sắc chính là "vũ khí bí mật". Hãy chọn áo và chân váy maxi cùng tông màu để tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng. Dù là tank top tối giản hay áo tay dài thanh lịch, điều quan trọng là tạo điểm nhấn bằng chất liệu khác nhau để tổng thể không bị đơn điệu.

Nhấn vòng eo một cách rõ nét bằng thắt lưng. Và cuối cùng hoàn thiện bằng một đôi giày bệt hoặc giày cao gót tùy sở thích. Với công thức này, bạn có ngay một set đồ nhìn như đang tham dự sự kiện thời trang.

Cuối tuần xuống phố: Denim maxi phiên bản mới

Chân váy denim dáng dài vẫn là "item quốc dân", nhưng giờ đây nó không còn mang vibe Y2K quá rõ nữa mà thiên về phong cách thành thị hiện đại. Công thức rất đơn giản có thể áp dụng cho mọi dịp là áo crop top hoặc áo thun in hình thú vị, khoác thêm áo khoác da (nếu muốn tăng độ sành điệu). Mang giày sneakers, bốt cổ thấp hoặc giày bệt màu nổi để hoàn thiện bộ trang phục.

Đi concert hay xem thể thao: Năng động nhưng vẫn có gu

Ai nói chân váy dài chỉ nữ tính mà không hợp phong cách thể thao? Hãy thử maxi chất liệu thun hoặc vải dù, kết hợp cùng áo polo, áo jersey, hoodie khóa kéo nửa thân. Thêm một đôi giày thể thao cổ điển và mũ lưỡi trai là bạn đã có ngay một bản phối bắt đúng xu hướng. Đừng ngại phối thêm vòng cổ, khuyên tai hoặc vòng tay để trang phục thú vị và thời trang hơn.