4 thương hiệu thời trang đang khiến các It Girl mê mẩn trong mùa Hè năm nay

HHTO - Từ chiếc áo thun khiến Hailey Bieber và Sabrina Carpenter cùng mê mẩn, đến những chiếc túi mây thủ công hay váy áo mang tinh thần mùa Hè đầy phóng khoáng, đây là 4 cái tên thương hiệu đang định hình xu hướng.

1. COU COU

Hailey Bieber, Sabrina Carpenter và các biên tập viên thời trang đều đang mê mẩn COU COU. Thương hiệu đến từ Anh, vốn nổi tiếng với những món đồ cơ bản trong tủ đồ, được làm từ chất liệu dệt pointelle đặc trưng, vừa mềm mại vừa tinh tế.

Đặc biệt, chiếc áo Rina Tee bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng yêu thích COU COU mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

2. UNDERWATER WEAVING

Túi cói luôn là món phụ kiện không thể thiếu mỗi khi Hè đến, năm nay cũng vậy, các It Girl đặc biệt ưu ái thiết kế của UNDERWATER WEAVING. Thương hiệu chuyên những chiếc giỏ và túi đan hoàn toàn thủ công. Mỗi sản phẩm đều là một phiên bản gần như độc nhất, bởi màu sắc của sợi mây tự nhiên luôn có sự khác biệt, đồng thời kích thước và phom dáng cũng thay đổi đôi chút sau quá trình hoàn thiện. Chính điều đó tạo nên vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy cá tính cho từng chiếc túi.

3. DÔEN

Thương hiệu đến từ California tiếp tục chứng minh sức hút khi ngày càng hoàn thiện phong cách đặc trưng của mình. Những thiết kế mang hơi hướng Boho nhẹ nhàng, chất liệu thoáng mát và phom dáng bay bổng không chỉ đẹp mắt mà còn rất dễ mặc, dễ phối trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

4. TANK AIR

Nếu từng nhìn thấy những mẫu áo ba lỗ được hàng loạt thương hiệu lấy cảm hứng và liên tục “sao chép”, rất có thể bạn đã bắt gặp thiết kế của TANK AIR. Sau thành công của mẫu Studio Tank, thương hiệu tiếp tục cho ra mắt nhiều kiểu áo gây sốt với chất liệu cao cấp và phom dáng tôn dáng hơn hẳn những chiếc áo ba lỗ thông thường, mang đến vẻ ngoài vừa tối giản vừa hiện đại.