Ariana Grande sẽ “ở ẩn” dài hạn sau khi kết thúc tour diễn để tránh sự soi mói

HHTO - Sự phán xét từ dư luận về ngoại hình trong thời gian gần đây khiến Ariana Grande đi đến quyết định tạm rời xa ánh đèn sân khấu trong một thời gian dài. Sau khi kết thúc tour diễn “Eternal Sunshine Tour” vào ngày 1/9, nữ ca sĩ sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động để dành thời gian cho bản thân.

Đại diện của Ariana Grande mới đây đã chính thức xác nhận nữ ca sĩ sẽ tạm dừng mọi hoạt động công khai ngay sau khi khép lại Eternal Sunshine Tour - chuyến lưu diễn quy mô lớn đầu tiên của cô sau 7 năm. Ê-kíp quản lý nhấn mạnh rằng Ariana muốn hoàn thành chặng đường này một cách trọn vẹn nhất cả về thể chất lẫn tinh thần trước khi bước vào khoảng nghỉ ngơi xứng đáng.

Phía Ariana khẳng định đây là lúc cô “chọn rời xa ống kính truyền thông cùng những lời bàn tán không ngừng nghỉ của công chúng”. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn dành trọn sự trân trọng đối với người hâm mộ và xem chuyến lưu diễn này là một kỷ niệm quý giá.

Cùng với đó, ê-kíp sản xuất vở nhạc kịch Sunday in the Park with George dự kiến công diễn tại London năm 2027 cũng chính thức xác nhận Ariana Grande đã rút khỏi dự án. Vai diễn cô đảm nhận vốn được đóng cùng nam diễn viên Jonathan Bailey - bạn diễn của nữ ca sĩ trong phim Wicked. Dù thiếu vắng sự góp mặt của Ariana, ê-kíp cho biết dự án vẫn sẽ tiếp tục triển khai và sẽ tìm kiếm gương mặt thay thế phù hợp.

Thực chất, quyết định của Ariana Grande đã được nhiều người dự đoán từ trước. Cuối năm 2025, khi xuất hiện trong một tập podcast Good Hang của Amy Poehler, chính nữ ca sĩ từng úp mở rằng Eternal Sunshine Tour có thể là lần cuối cô thực hiện một chuyến lưu diễn quy mô lớn trong “một thời gian rất, rất, rất lâu”, đồng thời gọi đây là một lần “chơi lớn” cuối cùng, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Cô cho biết bản thân đang bước vào một giai đoạn nghệ thuật hoàn toàn mới, nơi cô muốn lắng nghe và tôn trọng những cảm hứng chân thật của chính mình. Nữ ca sĩ không còn muốn ép mình phải chạy theo guồng quay sản xuất âm nhạc và lưu diễn liên tục như những gì cô từng phải gồng gánh trước đây.

Ít ai biết rằng, đằng sau ánh hào quang sân khấu, Ariana Grande đã phải đối mặt với áp lực dư luận trong suốt gần hai thập kỷ, kể từ khi nổi tiếng ở tuổi 16 - 17 với vai diễn trong loạt phim Victorious của hãng Nickelodeon. Trong một cuộc phỏng vấn với Sally cuối năm 2024, cô từng ví cuộc đời mình như “một mẫu vật nằm trong đĩa Petri (thường được sử dụng trong nuôi cấy tế bào - PV)”, bị soi xét không ngừng từ khi còn niên thiếu. Dù cố gắng thay đổi theo mọi lời góp ý, công chúng vẫn không hài lòng với cô.

Câu chuyện về ngoại hình của cô cũng từng gây tranh cãi dữ dội hồi tháng 4/2023, khi Ariana phải tự quay một video trên TikTok để đính chính trước làn sóng chỉ trích cho rằng cô quá gầy gò. Cô thẳng thắn tiết lộ rằng vóc dáng hiện tại mới thực sự là phiên bản khỏe mạnh nhất của mình, còn ở giai đoạn trước đây khi được khen là “quyến rũ”, cô lại đang phải sống nhờ thuốc chống trầm cảm và có lối sinh hoạt thiếu lành mạnh.

Video Ariana Grande đáp trả những lời miệt thị ngoại hình.

Ngoài ra, màu da và phong cách thẩm mỹ của Ariana cũng nhiều lần trở thành tâm điểm chỉ trích. Giai đoạn phát hành album thank u, next năm 2019, cô từng bị cáo buộc “blackfishing” vì làn da rám nắng đậm màu. Nhưng đến khi sang Anh đóng phim Wicked và trở về với làn da trắng tự nhiên cùng mái tóc vàng, cô lại bị chê là trông nhợt nhạt, ốm yếu và bị đòi lại hình ảnh ngày xưa. Dù thay đổi theo hướng nào, nữ ca sĩ dường như chưa bao giờ được công chúng để yên khi liên tục soi mói, bàn tán ngoại hình.

Sự bức bối tích tụ qua nhiều năm ấy đã được Ariana thể hiện rõ nét trong MV mới nhất mang tên petal, phát hành ngày 31/7 vừa qua. Trong MV, cô hóa thân thành một nữ diễn viên đang thử vai, liên tục bị ban giám khảo dùng những lời lẽ cay nghiệt để chê bai ngoại hình và tính cách, thậm chí còn bị đem ra so sánh với hình ảnh “phiên bản cũ” mà công chúng vẫn hoài niệm.

MV chính thức của ca khúc chủ đề “petal”.

Một trong những phân cảnh đắt giá chính là đoạn hội thoại trong MV: “Cô mang lại cảm giác không thể thương mại hóa được... Kém thu hút. Kém chân thật... Chúng tôi nhớ cô của ngày xưa. Hay là cô đi tìm lại cô ta rồi quay lại đây thử lại lần nữa xem?”. Đây có thể xem là sự tái hiện gần như nguyên vẹn những gì Ariana từng phải hứng chịu suốt nhiều năm qua. Ở đoạn cao trào, nhân vật của cô quay trở lại phòng thử vai với một chiếc cưa máy, tạo nên một hình ảnh ẩn dụ đầy ám ảnh về sự phản kháng trước áp lực bị biến thành món hàng và bị ép vào khuôn mẫu suốt nhiều năm ròng.

Bên cạnh đó, trong ca khúc like i do thuộc album mới, Ariana viết những câu hát mang tính châm biếm sâu cay: “I’m making cents off of your nonsense” (Tôi đang kiếm ra tiền từ những trò vô nghĩa của các người đấy) và “You hate to love me” (Các người vừa ghét vừa nghiện tôi). Nữ ca sĩ ngụ ý rằng chính sự soi mói của công chúng lại đang trở thành nguồn thu nhập cho sự nghiệp âm nhạc của cô. Đó được xem là cách đáp trả đầy kiêu hãnh của một nghệ sĩ từng nhiều lần là nạn nhân của văn hóa “phán xét không ngừng” trên mạng xã hội.