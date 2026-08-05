Ariana Grande nói về việc "ở ẩn": Con người đôi khi cần thiết lập ranh giới và nghỉ ngơi

Mới đây, đêm diễn thuộc Eternal Sunshine Tour của Ariana Grande tại Chicago nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi nữ ca sĩ lần đầu trực tiếp chia sẻ về quyết định tạm dừng sự nghiệp âm nhạc vừa được công bố một ngày trước đó. Trước hàng nghìn khán giả, nữ ca sĩ khẳng định đây là kế hoạch đã được cô cân nhắc từ lâu, hoàn toàn không phải là quyết định bồng bột của bản thân.

Thông báo được đưa ra ngày hôm qua không phải là một phản ứng bồng bột hay ngẫu hứng. Đó là điều tôi đã quyết định và âm thầm lên kế hoạch từ rất lâu về trước - một quyết định xuất phát từ sự cân nhắc kỹ lưỡng và sự chủ động của bản thân. Tôi nghe nói các bạn lo lắng rằng những điều tiêu cực ngoài kia đang phá hỏng mọi thứ của tôi, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Nhiều điều có thể cùng đúng tại một thời điểm: Con người đôi khi cần thiết lập ranh giới và nghỉ ngơi, nhưng chuyến lưu diễn này vẫn sẽ tiếp tục là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời sống nghệ thuật lẫn sáng tạo của tôi.

Ariana Grande cũng nhấn mạnh rằng việc dành thời gian cho bản thân không làm thay đổi tình cảm cô dành cho âm nhạc và người hâm mộ.

"Dù ngoài kia có bao nhiêu sự ồn ào, không điều gì có thể bóp méo thực tại hay trở nên chân thật hơn tình yêu mà chúng ta dành cho nhau. Những thứ tạp âm còn lại không phải là trách nhiệm của tôi, nên tôi không mang theo nó. Tôi cần bước ra đây và phân định rõ điều đó với sự thật của tôi dành cho tất cả các bạn, bởi vì tôi yêu các bạn và chuyến lưu diễn này là trải nghiệm chữa lành, đẹp đẽ và đặc biệt nhất cuộc đời tôi", nữ ca sĩ chia sẻ.

Trong cùng ngày, Ariana Grande bất ngờ phát hành phiên bản mở rộng petal - hello, i love to sing độc quyền trên iTunes trong vòng 24 giờ. Dự án bổ sung hai bản thu trực tiếp oh well và stay, hạn chế tối đa các lớp xử lý phòng thu để làm nổi bật chất giọng, kỹ thuật thanh nhạc và cách xử lý cảm xúc của nữ ca sĩ.

Đáng chú ý, hai bản thu trực tiếp oh well và stay trong phiên bản phát hành giới hạn mang đến một góc nhìn khác về petal. Không còn phụ thuộc nhiều vào các lớp xử lý phòng thu, oh well nổi bật với chất giọng tự nhiên, những đoạn luyến láy mềm mại và cách xử lý cảm xúc đặc trưng của Ariana Grande. Trong khi đó, ca khúc stay mang tinh thần tối giản với phần phối khí tiết chế, tạo không gian để nữ ca sĩ phô diễn kỹ thuật luyến láy, độ liền mạch trong cách chuyển quãng và màu giọng đặc trưng.

Nhiều ý kiến cho rằng Ariana Grande có thể sẽ tiếp tục phát hành thêm một vài phiên bản mới của các ca khúc trong album petal trước khi tạm rời xa ánh đèn sân khấu để tập trung cho những kế hoạch khác. Chính vì vậy, mỗi bản thu được ra mắt ở thời điểm hiện tại đều được người hâm mộ đón nhận và trân trọng hơn, bởi có lẽ sẽ phải mất khá lâu họ mới được nghe thêm những sản phẩm âm nhạc mới từ nữ ca sĩ.