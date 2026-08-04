Chạm mốc tỷ đô, Spider-Man: Brand New Day đang “gánh” cả dòng phim siêu anh hùng

HHTO - Có thể cả thế giới đang “mệt mỏi với siêu anh hùng” là thật, nhưng họ chưa bao giờ mỏi mệt với Người Nhện. Thành công rực rỡ của “Spider-Man: Brand New Day” đã cho thấy điều đó.

Công chiếu chính thức vào ngày 31/7, đến ngày 4/8 - chỉ sau 5 ngày ra mắt, Spider-Man: Brand New Day đã chạm mốc doanh thu 1 tỷ đô la phòng vé toàn cầu. Riêng tại thị trường Việt Nam, bộ phim mới nhất của Người Nhện cũng nhanh chóng vượt mốc 100 tỷ đồng. Có thể nói tốc độ “cá kiếm” của siêu anh hùng nhả tơ là hiếm có trong lịch sử. Điều đáng nói là Spider-Man: Brand New Day chỉ mới “khởi động nhẹ”, từ đây đến lúc rời rạp, hẳn phim sẽ còn thiết lập nhiều con số ấn tượng mới.

Không chỉ thành công về mặt doanh thu, Spider-Man: Brand New Day cũng nhận được những phản hồi tích cực từ giới phê bình và sự hài lòng từ phía khán giả. Trên trang Rotten Tomatoes, Spider-Man: Brand New Day được chấm 90% “tươi” bởi giới phê bình, còn khán giả chấm phim với số điểm 98% (gần như hoàn hảo).

Khởi đầu rực rỡ này của Spider-Man: Brand New Day đã thắp lên ánh sáng hy vọng cho dòng phim siêu anh hùng nói chung, không chỉ của riêng Marvel mà còn của cả DC.

Với riêng Marvel, có một thực tế rằng sau Avengers: Endgame, MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) dần lạc lối và thậm chí có giai đoạn xuống dốc. Chất lượng phim lúc trồi lúc sụt, có một giai đoạn nội dung còn bị đánh giá là “rập khuôn”, “lười biếng”, chỉ làm theo “công thức” để kiếm tiền. Dàn nhân vật mới có không ít nhân vật thú vị nhưng lại chưa đủ sức hút mạnh mẽ như những nhân vật cũ đã rời đi: Iron Man, Captain America, Black Widow…

Bộ Tứ Siêu Đẳng "lời nhẹ".

Thunderbolts* được khen về nội dung nhưng doanh thu lại lỗ.

Năm ngoái, MCU đã nỗ lực đưa vũ trụ điện ảnh của mình trở lại đúng quỹ đạo. Chất lượng các phim được đánh giá có mới mẻ, “có tâm” hơn. Dù vậy, không may là doanh thu các phim siêu anh hùng của MCU trong năm 2025 vẫn khá lẹt đẹt. Ngoài The Fantastic Four: First Steps “lời nhẹ”, cả Captain America: Brave New World lẫn Thunderbolts* đều gây lỗ. Dường như sau một giai đoạn gây thất vọng, niềm tin của khán giả dành cho MCU vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn.

Với doanh thu tỷ đô và độ bàn tán phủ rộng của Spider-Man: Brand New Day hiện tại, bầu không khí của Vũ trụ Điện ảnh Marvel đang “sục sôi” trở lại. Điều đó giúp “hâm nóng” hai phim bom tấn khép lại Multiverse Saga sắp tới là Avengers: Doomsday (công chiếu 18/12/2026) và Avengers: Secret Wars (ra mắt 17/12/2027).

Supergirl là một thất bại phòng vé.

Tuy không liên quan trực tiếp đến DC, nhưng sức hút mạnh mẽ của Spider-Man cũng cho thấy mức độ quan tâm và yêu thích của khán giả dành cho các siêu anh hùng “lâu đời” là không thể xem nhẹ. Điều đó cũng củng cố thêm niềm tin cho DC ở các dự án tiếp theo, nhất là khi Supergirl công chiếu hồi tháng 6 vừa qua đã mang về thất bại thảm hại.

Sau quyết định “đập đi xây lại”, năm ngoái DC đã “khai trương” vũ trụ điện ảnh mới với Superman. Doanh thu toàn cầu của Siêu Nhân mới đạt được khoảng 618 triệu đôla, “chưa đã” nhưng vẫn có thể xem đây là một chiến thắng tích cực. Nhưng năm nay, chị họ của Superman lại chỉ thu về được khoảng 126 triệu đôla toàn cầu, trở thành một thất bại phòng vé lớn đối với hãng Warner Bros..

Có thể “gương mặt mới” Supergirl thất bại, nhưng thương hiệu siêu anh hùng quen thuộc Superman vẫn có sức hút lớn với khán giả - với Spider-Man là một ví dụ điển hình. Điều đó khiến sự trở lại của Siêu Nhân trong Superman: Man of Tomorrow dạt dào hy vọng. Bộ phim thứ hai của chàng Siêu Nhân mới dự kiến công chiếu vào 9/7/2027. Ngoài ra, chưa chính thức được công bố nhưng có tin hành lang rằng DCU cũng đang phát triển một bộ phim về Batman mang tên The Brave and The Bold.

Trong Spider-Man: Brand New Day, Peter Parker - hay Spider-Man phải đối mặt với sức mạnh và trách nhiệm to lớn của siêu anh hùng khi chỉ còn một mình. Sau câu thần chú của Doctor Strange trong đoạn kết của Spider-Man: No Way Home, cả thế giới giờ đây đã quên mất danh tính thật của Spider-Man, theo đó kết nối giữa anh với MJ và Ned cũng biến mất. Trong lúc Peter Parker cố gắng kết nối lại với cô bạn gái và người bạn thân nhất thì một kẻ phản diện dường như không thể truy vết xuất hiện, gây ra mối đe dọa lớn cho thành phố New York.

Spider-Man: Brand New Day hiện đang chiếu ở các rạp trên toàn quốc.