"Học lỏm" bí kíp săn vé concert bách phát bách trúng của fan TXT trong Fandom Stage

HHTO - "Fandom Stage" là chương trình "sống còn" đầu tiên dành cho fandom của các nhóm nhạc K-Pop. Trong số các thử thách như chụp ảnh, quay phim..., MOA (fandom của TXT) đã xuất sắc giành hạng 1 trong hạng mục "săn vé concert" và đây là bí kíp mà họ (lỡ miệng) chia sẻ.

Ngay từ khi râm ran tin đồn lên sóng, chương trình giải trí mang tên Fandom Stage xoay quanh fandom của các nhóm nhạc K-Pop đã ngay lập tức "gây bão". Trong chương trình, người hâm mộ sẽ là nhân vật chính tham gia vào các thử thách và được xếp hạng như một chương trình sống còn thật sự, với mục đích lớn nhất là chứng minh sự tâm huyết dành cho idol.

10 fandom tham gia Fandom Stage.

10 đội tham gia Fandom Stage, bao gồm đại diện từ các fandom của g.o.d, MONSTA X, BIGBANG, SEVENTEEN, SHINee, EXO, TXT và TWICE. Tại đây, họ sẽ tranh tài dựa trên các kỹ năng "đu idol" phổ biến: Chụp ảnh, quay phim, săn vé concert, unboxing (bóc kiện hàng), vừa chạy vừa hô fanchant...

Fan TXT giành chiến thắng trong thử thách "Săn vé concert".

MOA (tên fandom của TXT) đã giành chiến thắng trong thử thách "Săn vé concert" trước 9 fandom còn lại. Các MOA cũng đã chia sẻ 2 bí kíp "xương máu" dù cũng "hơi phân vân" các fan khác (đối thủ tiềm năng) sẽ "bắt bài" khiến cơ hội tranh vé khó hơn. Bí kíp đó là:

1. Luôn đặt vé qua điện thoại.

2. Tắt nguồn điện thoại trước khi đến thời gian săn vé. Ví dụ, nếu mở bán vé lúc 8 giờ thì tắt điện thoại từ 7h30 đến 7h50. Sau đó, đăng nhập vào website bán vé ngay trước thời điểm bán.

Cư dân mạng phân tích việc tắt nguồn sẽ "làm mới" RAM của điện thoại, giúp máy ổn định hơn và đỡ bị lag trong quá trình tải lại website mua vé.

Tuy nhiên, một số netizen cho rằng, tip này chỉ áp dụng với các fan săn vé tại Hàn Quốc - đất nước nổi tiếng với tốc độ đường truyền wifi nhanh thuộc top đầu thế giới. Còn đối với các khu vực có đường truyền Internet chậm hơn thì mẹo này lại hóa "hên xui".

Ngoài ra, cư dân mạng cũng nhắc nhở mẹo tắt nguồn điện thoại chỉ hiệu quả với các dòng máy mới, tốc độ chạy "mượt". Với các dòng máy cũ, việc khởi động lại dễ khiến các ứng dụng phải tải lại từ đầu, dễ dẫn đến tình trạng giật lag và làm lỡ mất "thời điểm vàng" để săn vé.

"Cuộc chiến" săn vé căng thẳng như thật trong Fandom Stage.

Fandom Stage là chương trình dành riêng cho fandom K-Pop đầu tiên trên thế giới. Thay vì những "trận chiến bàn phím" căng thẳng như khán giả tưởng tượng, 10 fandom đang chiếm được nhiều thiện cảm nhờ tinh thần thẳng thắn, hòa đồng và tương hỗ.

Cũng trong thử thách "Săn vé concert", fandom của các nhóm "lão làng" là g.o.d và BIGBANG đã tỏ ra khá bối rối vì không quen với nền tảng bán vé online yes24. Vì thế, họ đã hỏi một My Day (thuộc fandom của DAY6) xem có cần tải lại trình duyệt trước khi vào trang bán vé hay không và My Day đã chân thành chia sẻ là có.

Khi được hỏi vì sao lại chia sẻ mẹo "sống còn" cho đối thủ, người hâm mộ DAY6 còn đùa rằng cô phải "tích phước" khiến mọi người cười ngất.

Chương trình Fandom Stage bắt đầu lên sóng từ ngày 29/7, mỗi tuần có tổng cộng 2 tập. MC chính của chương trình là Yoon Doo Joon - idol "kỳ cựu" với 17 năm kinh nghiệm và là trưởng nhóm của Highlight.