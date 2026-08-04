Trương Lăng Hách nhân đôi nỗi sầu vì thất bại của Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn

HHTO - Những tưởng Trục Ngọc đã đủ khiến Trương Lăng Hách buồn bã lắm rồi, nhưng hóa ra Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn còn khiến anh nhân đôi nỗi sầu.

Đầu năm 2026, Trương Lăng Hách trở thành tâm điểm ồn ào vì vai Tạ Chinh trong Trục Ngọc. Bao nam diễn viên đóng vai tướng quân thì không sao, đến lượt Trương Lăng Hách bị đưa vào tầm ngắm vì đánh trận gì mà mặt không lấm bụi, tóc không rối một sợi, quần áo đẹp đẽ mới tinh tươm, còn bị khán giả đặt cho biệt danh “tướng quân kem nền” như muốn giễu nhại tạo hình quá đỗi chăm chút của anh.

Sau đó, cứ tưởng Trương Lăng Hách sẽ lấy lại danh tiếng nhờ Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn, phim ngôn tình có cốt truyện bi thương đẫm lệ, diễn viên đẹp đôi, trang phục bối cảnh được đầu tư. Nhưng chẳng ngờ sau khi phát sóng, tác phẩm này bị khán giả bình chọn là “phim truyền hình Hoa ngữ thất bại nhất từ đầu năm 2026” đến nay.

Chỉ cần nhìn vào điểm số Douban dừng ở mức 5.1 là đủ biết người xem thất vọng với Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn, đánh giá phim chỉ đạt trung bình, xem cũng được không xem cũng được. Có nhiều lý do khiến Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn không thu về kết quả như ý.

Phần mở đầu phim sử dụng AI quá rõ làm cho người xem nhanh chóng mất hứng, nhiều bối cảnh cắt ghép quá sơ sài, giả trân như một ê kíp nghiệp dư thực hiện. Phim còn lạm dụng bộ lọc làm mịn da nên ai cũng trắng đến phát sáng, đường nét gương mặt diễn viên mờ nhòe. Kịch bản có nhiều tình tiết vô lý, thiếu logic đến khó hiểu, như hai diễn viên chính ngồi trên máy bay đang bốc cháy vẫn bình tĩnh căn vặn chuyện tình cảm thay vì lo thoát thân.

Khán giả chờ đợi một siêu phẩm được đầu tư chỉn chu nhưng nhận về một kết quả như phim chiếu mạng. Từ đó mà Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên cũng bị ảnh hưởng, nếu không nhanh chóng tìm được dự án chất lượng thì rất dễ rớt hạng trong cuộc đua danh tiếng.