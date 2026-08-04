Fan K-Pop học gì từ vụ nhóm fan Việt bị lừa gần 200 triệu tiền vé concert BTS?

HHTO - Cộng đồng fan K-Pop "chao đảo" trước thông tin nhóm fan Việt bị lừa đảo 167 triệu đồng tiền mua hộ vé concert của BTS. Đáng chú ý, nhiều nghi vấn cho rằng người bán này và trang Facebook giao dịch cũng liên quan đến vụ chiếm đoạt tiền mua vé concert Taylor Swift vào 2 năm trước.

Những ngày qua, cộng đồng fan K-Pop rúng động trước thông tin nhóm fan Việt bị lừa đảo số tiền lớn khi giao dịch mua vé concert của BTS. Với số tiền lần lượt là 91 triệu đồng, 40 triệu đồng, 24 triệu đồng và 12 triệu đồng, nhóm tổng cộng đã bị lừa đảo 167 triệu đồng trong 1 tháng qua.

Cụ thể, nhóm fan (tạm gọi là nhóm của bạn N.) đã giao dịch với người bán tên VHTT thông qua một trang Facebook chuyên nhận mua vé concert hộ. Theo N., cả nhóm quyết định tin tưởng trang Facebook này vì trước đó thành viên trong nhóm đã từng giao dịch mua vé concert thành công, đồng thời cũng đã gặp mặt trực tiếp VHTT.

Sau khi "đánh hơi" được sự bất thường, nhóm của N. đã liên lạc với trang Facebook trên để yêu cầu hoàn tiền. Nhiều lần bị khất hẹn trong suốt 1 tháng, nhóm đã quyết định lên bài tố cáo để gửi lời cảnh báo đến mọi người.

Nghi vấn người bán VHTT là đối tượng từng bị Công an quận Hoàn Kiếm (cũ) truy tìm.

Đáng chú ý, nhóm của bạn N. cũng đặt nghi vấn người bán VHTT là Trần Khánh Vy - đối tượng từng bị Công an quận Hoàn Kiếm (cũ) - Hà Nội truy tìm vì chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng tiền mua vé concert của Taylor Swift vào năm 2024. Đa số phỏng đoán cho rằng Khánh Vy vẫn chưa bị bắt, đã thay đổi danh tính thành VHTT và tiếp tục hành vi lừa đảo với nhóm của bạn N. cùng nhiều nạn nhân khác trong vụ việc lần này.

Phản hồi của trang Facebook về "lùm xùm" gần đây.

Trang Facebook đã kết nối để nhóm bạn N. thực hiện giao dịch này cũng từng nhiều lần "dính phốt". Cộng đồng fan cảnh báo trang này thường xuyên chậm trễ trong việc hoàn tiền vé, mua vé thành công nhưng đến concert lại không trả vé, dính nghi vấn lừa đảo tiền của các khách mới để hoàn lại cho các khách cũ trước đó...

Theo nhóm bạn N., vì concert của BTS chưa diễn ra nên chưa thể truy cứu tường tận. Thay vào đó, nhóm bạn đang tìm kiếm các nạn nhân khác của VHTT để thu thập bằng chứng.

Việc scam (lừa đảo) vé concert trên danh nghĩa nhận mua vé hộ (camp vé) là một hiện trạng rất phổ biến trong cộng đồng người hâm mộ. Trong các hội nhóm trao đổi - mua bán, một số cá nhân lẫn tổ chức lợi dụng lòng tin của người hâm mộ để thực hiện chiếm đoạt tài sản, trải dài từ những chiếc card vài trăm nghìn cho đến vé concert hàng chục/ trăm triệu.

Để giảm thiểu tối đa rủi ro "tiền mất tật mang", cộng đồng người hâm mộ nên nhớ một số các lưu ý sau trước khi thực hiện giao dịch: