Giàu Phan - Tân Thủ khoa Thời trang với BST lấy cảm hứng từ thế giới sinh học

HHTO - Đã có dấu ấn với nhiều trang phục dân tộc, Giàu Phan bất ngờ "rẽ hướng" ở đồ án tốt nghiệp. NTK quê Tây Ninh tự tin lựa chọn đề tài lấy cảm hứng từ thế giới sinh học, xuất sắc trở thành Tân Thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang Đại học Văn Lang.

Mỗi mùa tốt nghiệp, đồ án của sinh viên nhóm ngành Thời trang luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Đây là thời điểm các NTK trẻ được phép mơ lớn, phô diễn tối đa tư duy sáng tạo. Chưa phải thỏa hiệp với bài toán doanh thu hay tính ứng dụng, nhiều thử nghiệm táo bạo đã tạo nên sức hút vượt ra ngoài phạm vi trường học.

Xu hướng vài năm gần đây cho thấy nhiều sinh viên lựa chọn khai thác văn hóa, bản sắc Việt để tạo dấu ấn. Trong dòng chảy này, Phan Xuân Giàu (Giàu Phan) - NTK từng gây ấn tượng với các thiết kế Trang phục Dân tộc lại bất ngờ rời khỏi "vùng an toàn".

Giàu Phan cho biết anh không muốn lặp lại chính mình ở cột mốc tốt nghiệp. Sau nhiều dự án gắn với văn hóa dân tộc, Giàu Phan quyết định bước sang một hướng đi hoàn toàn khác, tìm cảm hứng từ thế giới sinh học. "Tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của sự ngụy trang ở các loài chân khớp và muốn đưa những đặc điểm ấy vào thời trang" - Giàu nói.

Hướng đi khác biệt này giúp NTK sinh năm 2002 trở thành tân Thủ khoa ngành Thiết kế thời trang K28 - Đại học Văn Lang. BST nhận số điểm 9.8, được hội đồng đánh giá cao về ngôn ngữ thiết kế và cách xử lý kỹ thuật.

Theo tân Thủ khoa, thành công của đồ án đến từ sự kết hợp giữa ý tưởng, kỹ thuật và khả năng kể chuyện bằng thời trang. Giàu Phan lựa chọn bóc tách ba yếu tố cốt lõi gồm hành vi ngụy trang, cấu trúc cơ thể và màu sắc của các loài chân khớp trong mối quan hệ với môi trường sống, rồi chuyển hóa thành ngôn ngữ thời trang.

Thiết kế lấy cảm hứng từ bọ ngựa hoa lan.

CRYPSIS được Giàu Phan phát triển trong khoảng 6 tháng. Riêng giai đoạn hoàn thiện trang phục kéo dài gần hai tháng với sự tham gia của 10 - 15 cộng sự. Dù từ chối tiết lộ chi phí, Giàu Phan cho biết đã dành toàn bộ tâm sức cho dự án quan trọng nhất thời sinh viên. Một trong những thử thách lớn nhất đến từ công đoạn đính kết. Hàng nghìn chi tiết được xử lý thủ công, cầu kỳ khiến cả ê-kíp phải liên tục chạy đua với thời gian. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm nhiều loại đá và vật liệu phù hợp để tạo hiệu ứng bề mặt cũng tiêu tốn không ít công sức.

Trong bốn thiết kế, Giàu Phan tâm đắc nhất look lấy cảm hứng từ loài bướm ngụy trang trên thân cây. Toàn bộ bề mặt được phủ kín bằng kỹ thuật đính kết thủ công nhằm tái hiện hiệu ứng thị giác đặc trưng của thiên nhiên. "Bộ trang phục mất khoảng nửa tháng để hoàn thiện. Tôi phải chỉnh sửa rất nhiều lần mới đạt được kết quả như mong muốn." - anh chia sẻ thêm.

Trước CRYPSIS, Giàu Phan là tác giả của bộ trang phục Bánh tráng đạt giải Nhì thiết kế National Costume tại Miss Universe Vietnam 2022. NTK Gen Z này cũng thực hiện trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023.

(Nguồn: Thuận An)

Chính vì vậy, việc từ bỏ lợi thế từng tạo dựng để bước sang một đề tài hoàn toàn mới khiến không ít người bất ngờ. Tuy nhiên, NTK Gen Z khẳng định anh chưa từng lo lắng CRYPSIS sẽ quá mạo hiểm để chinh phục hội đồng. "Tôi muốn phát triển bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước khi quyết định, tôi đã suy nghĩ rất kỹ về đề tài mình thực sự muốn theo đuổi." - Giàu Phan bộc bạch.

Không dừng lại ở danh hiệu Thủ khoa, CRYPSIS sẽ tiếp tục được giới thiệu tại Thailand International Fashion Week dưới hình thức trình diễn độc quyền. Cơ hội này đến với anh thông qua sự giới thiệu và hỗ trợ từ các giảng viên của Đại học Văn Lang. Giàu Phan hy vọng BST sẽ được khán giả quốc tế nhớ tới nhờ kỹ thuật xử lý và phom dáng đặc sắc.

Sau thành tích thủ khoa, Giàu Phan cho biết anh không xem đây là đích đến mà chỉ là bước khởi đầu cho hành trình dài phía trước. "Tôi muốn trở thành một NTK có nhiều ý tưởng độc đáo hơn nữa!" - anh chia sẻ.

Giàu Phan định vị DNA thời trang của mình trong ba từ khóa Phom - Đính - Full. Đó cũng là định hướng mà NTK sinh năm 2002 mong muốn tiếp tục theo đuổi trong các thiết kế tương lai, với kỳ vọng tạo ra nhiều sáng tạo táo bạo và khác biệt hơn trên hành trình làm nghề.