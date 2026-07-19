Những chiếc áo khoác xứng danh “vũ khí bí mật”, giúp nâng tầm trang phục

HHTO - Ai cũng cần một chiếc áo khoác đủ đẹp và đặc biệt để nâng tầm trang phục. Đặc biệt là các nàng trung thành với quần jeans áo thun, áo khoác chính là điểm nhấn giúp nổi bật và khác biệt!

Áo khoác bomber



Bomber luôn là kiểu áo khoác “mặc gì cũng hợp”. Nhưng thay vì kiểu cơ bản quen thuộc, hãy chọn các thiết kế có thêm chi tiết tua rua, dệt nổi, đính kết lạ mắt, được các nhà mốt như Chanel hay Bottega Veneta lăng xê mạnh trên sàn diễn Xuân Hè. Khi phối cùng quần jeans, tổng thể vừa cá tính vừa có cảm giác rất thời thượng.

Áo lụa chần bông

Những chiếc áo khoác lụa chần bông mang tinh thần mềm mại, nhưng vẫn nổi bật nhờ màu sắc tươi sáng. Khi phối cùng quần jeans ống rộng, túi xách màu nổi và chi tiết ren bên ngoài, trang phục sẽ trông cực kỳ có gu mà không quá cầu kỳ.

Áo khoác denim quá khổ

Cách phối "gấp đôi denim" chưa bao giờ lỗi mốt. Bạn có thể chọn áo khoác denim cùng tông để tạo cảm giác đồng bộ, hoặc cố tình phối lệch màu cho trang phục thú vị hơn. Muốn thanh lịch thì mặc áo sơ mi và thêm cà vạt bên trong. Còn thích năng động trẻ trung thì chỉ cần áo thun trắng là đủ đẹp.

Áo khoác da màu sắc nổi bật

Màu sắc tươi sáng cùng tinh thần thời trang học đường, khiến kiểu áo khoác này cực hợp với kiểu quần jeans ống đứng. Những gam màu như vàng chanh phối xanh cô ban đang là bộ đôi được yêu thích trên sàn diễn. Đặc biệt khi phối cùng quần jeans sáng màu và phụ kiện da sẽ tạo cảm giác rất sang và khác lạ.