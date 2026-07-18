Hoa hậu Việt Nam 2026: Dàn thí sinh "tài sắc vẹn toàn" đến từ Đại học Ngoại thương

HHTO - Đại học Ngoại thương vốn được xem là cái nôi nuôi dưỡng những người đẹp "tài sắc vẹn toàn". Nhiều sinh viên của trường từng giành thành tích cao tại các cuộc thi sắc đẹp. Trong số các hồ sơ gửi về cho Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, có 5 thí sinh đến từ Đại học Ngoại thương.

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Người đẹp Lê Phương Nghi, sinh năm 2006, đến từ Gia Lai, là sinh viên năm hai Khoa Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM. Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, cô mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, rạng rỡ ở nhan sắc và sâu sắc trong trí tuệ.

Người đẹp Nguyễn Lan Phương, sinh năm 2005, sinh viên năm ba Khoa Kinh tế Đối ngoại, Đại học Ngoại thương. Lan Phương cho biết cô tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ để thử thách bản thân mà còn để chứng minh rằng một cô gái bình thường cũng có thể tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng nếu dám ước mơ.

Người đẹp Nguyễn Duệ Đan sinh năm 2005, đến từ Thanh Hóa, hiện là sinh viên năm ba chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương. Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, cô mong muốn cống hiến sự nhiệt huyết, sức trẻ và được học hỏi, hoàn thiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam kiên cường, trí tuệ, độc lập, giàu lòng nhân hậu.

Người đẹp Lê Trần Bảo My sinh năm 2005, đến từ Hà Nội, cao 1m76, đang theo học cùng lúc tại Đại học Ngoại thương và Đại học Công đoàn: “Tôi chọn học song song tại Đại học Ngoại thương và Đại học Công đoàn vì mong muốn nuôi dưỡng hai giá trị đó là tư duy kinh tế nhạy bén để lập nghiệp, và sự thấu hiểu, đồng cảm sâu sắc với con người trong xã hội. Đó là những viên gạch đầu tiên tôi tự tay đặt cho mình với ước mơ trở thành một nữ doanh nhân, một nhà quản trị có thể tạo ra những giá trị cho cộng đồng”.

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Người đẹp Đinh Diệu Anh, sinh năm 2003, đến từ Hà Nội, đã tốt nghiệp hai chuyên ngành Tiếng Anh thương mại loại Xuất sắc và Kinh tế Đối ngoại loại Giỏi tại Đại học Ngoại thương. Trong quá trình học tập, 12 năm liền cô đạt danh hiệu học sinh Giỏi/Xuất sắc, sở hữu IELTS 7.5 năm lớp 11, từng đạt giải Học sinh giỏi Ngữ văn và Á quân TEDxFTU Hanoi. Diệu Anh từng đạt danh hiệu Á khôi, Hoa khôi Nhân ái và Hoa khôi Tài năng tại Duyên dáng Ngoại thương 2023.