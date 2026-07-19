Miss Supranational 2026: Mai Ngô chọn trang phục lấy cảm hứng từ Bát Nàn Tướng Quân

HHTO - Á hậu Mai Ngô chính thức công bố Trang phục Dân tộc lấy cảm hứng từ Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân, hình tượng nữ tướng kiên cường trong lịch sử và văn hóa dân gian Việt Nam, sẽ cùng cô tranh tài tại Miss Supranational 2026.

Mặc dù nhập cuộc chậm hơn và mất cơ hội thể hiện tại lễ trao sash, đại diện Việt Nam tại Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) 2026 là Á hậu Mai Ngô vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ sự tự tin, hoà đồng và loạt trang phục đẹp mắt.

Mới đây, người đẹp đã chính thức công bố trang phục dân tộc cô lựa chọn cho vòng thi National Costume sẽ là Bát Nàn Tướng Quân. Lấy cảm hứng từ Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân, hình tượng nữ tướng kiên cường trong lịch sử và văn hóa dân gian Việt Nam, Bát Nàn khắc họa vẻ đẹp của một người phụ nữ mang khí chất tướng lĩnh, lòng can đảm và ý chí đứng lên bảo vệ quê hương.

Chiến bào và giáp phục của bà được chuyển thể qua ngôn ngữ thời trang, với cấu trúc vai mạnh mẽ, sắc vàng son, đỏ cùng hệ họa tiết voi, mây và lửa. Đặc biệt, hình ảnh song tượng trên áo choàng được gợi nhắc từ cặp tượng voi trước đền Tiên La - nơi thờ Bát Nàn Tướng Quân, tạo nên một điểm kết nối giữa thiết kế và dấu ấn của nhân vật. Chiếc mấn tạo khối cùng đại kỳ ngũ sắc phía sau hoàn thiện hình ảnh một nữ tướng uy nghi, rực rỡ giữa trận tiền.

Đưa Bát Nàn Tướng Quân đến Miss Supranational 2026, Mai Ngô mang theo không chỉ một Trang phục Dân tộc, mà còn là một lát cắt về lịch sử, văn hóa và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Qua thời trang, câu chuyện về một nữ tướng Việt được kể lại bằng một diện mạo mới, mạnh mẽ, đầy kiêu hãnh.

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Người đẹp Mai Ngô tên thật là Ngô Thị Quỳnh Mai, từng lọt Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, giành danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2016, Á quân The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023 và Á hậu 4 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022. Năm 2025, tại cuộc thi Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) 2025, Mai Ngô lọt Top 12 chung cuộc và giành danh hiệu Miss Tourism Charm 2025.

Dự kiến đêm Chung kết cuộc thi Miss Supranational 2026 diễn ra ngày 31/7, tại Ba Lan.