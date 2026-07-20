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Hoa hậu Việt Nam 2026: Nhan sắc dàn thí sinh sở hữu chiều cao từ 1m75 trở lên

JEANIE
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HHTO - Trong hàng trăm hồ sơ gửi về cho Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiều thí sinh có chiều cao vượt trội. Cùng làm quen với những cô gái sở hữu chiều cao từ 1m75 trở lên.

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Võ Ngọc Yến Nhi sinh năm 2006, cao 1m75, đến từ Lâm Đồng. Yến Nhi đang là sinh viên năm hai Khoa Kinh doanh Quốc tế, Học viện Hàng không Việt Nam.

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Nguyễn Thục Uyên Nhi sinh năm 2004, cao 1m75, đến từ Hà Nội. Uyên Nhi đang là sinh viên năm tư Khoa Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

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Phạm Vân Hà sinh năm 2008, cao 1m75, đến từ Hải Phòng, là thí sinh nhỏ tuổi nhất đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

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Trương Khánh Kiều Anh sinh năm 2007, đến từ TP.HCM, cao 1m75. Năm 15 tuổi, cô bạn sang Mỹ theo học nội trú và vừa hoàn thành chương trình trung học. Năm 2027, cô bạn sẽ tiếp tục học tập tại Đại học New York (NYU).

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Lê Trần Bảo My sinh năm 2005, đến từ Hà Nội, cao 1m76. Bảo My đang theo học cùng lúc tại Đại học Ngoại thương và Đại học Công đoàn.

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Cao Trần Tú Anh sinh năm 2004, đến từ Vĩnh Long, cao 1m77. Tú Anh là sinh viên năm tư chuyên ngành Việt Nam học (Du lịch và Quản lý Du lịch), Đại học Tôn Đức Thắng.

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Bùi Thị Thái Thanh, sinh năm 2006, có chiều cao ấn tượng 1m78. Cô bạn hiện là sinh viên năm hai chuyên ngành Thuế tại Học viện Tài chính.

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JEANIE
#Hoa hậu Việt Nam 2026 #thí sinh #Nhan sắc #đại học #sắc đẹp #Miền Hương Sắc #báo Tiền Phong

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