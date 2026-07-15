Vương phi Kate Middleton ghi điểm với giới mộ điệu trong lễ trao cúp Wimbledon

HHTO - Đầm ôliu trang nhã, phom dáng chuẩn mực và lựa chọn phụ kiện tiết chế. Tổng thể là minh chứng cho triết lý thời trang thanh lịch, bền vững mà Vương phi Kate Middleton theo đuổi suốt nhiều năm.

Trong lễ trao cúp Wimbledon 2026, Vương phi Kate Middleton xuất hiện với vai trò bảo trợ của All England Club, trao danh hiệu vô địch đơn nam cho VĐV Jannik Sinner sau chiến thắng ấn tượng của tay vợt người Ý. Bên cạnh khoảnh khắc trang trọng trên sân đấu, sự duyên dáng của Vương phi Kate trong chiếc đầm màu xanh ôliu cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của những người yêu thời trang.

Xanh ôliu là gam màu không quá phổ biến trong tủ đồ Hoàng gia, nhưng lại đặc biệt phù hợp với không gian sân cỏ Wimbledon. Sắc màu này mang vẻ đẹp điềm tĩnh, sang trọng và hiện đại, đồng thời tạo cảm giác gần gũi và khiêm tốn.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách xử lý phom dáng. Chiếc váy có đường cắt gọn gàng, ôm nhẹ phần eo để tôn vóc dáng nhưng vẫn giữ được sự kín đáo. Chi tiết xếp nếp cùng phần tay áo rủ mềm tạo chuyển động uyển chuyển, trong khi chiếc nơ nhỏ màu tím được cài trên ngực vừa là điểm nhấn thị giác, vừa mang ý nghĩa gắn liền với Wimbledon. Nhờ vậy, tổng thể vẫn đủ cuốn hút mà không cần thêm quá nhiều chi tiết trang trí.

Phần phụ kiện tiếp tục cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế của Vương phi Kate. Cô chọn đôi hoa tai Van Cleef & Arpels dáng dài và vòng tay vàng thanh mảnh, giữ sự hài hòa trên nền xanh ôliu của chiếc đầm, tạo cái nhìn trung tính sang trọng, thay vì phá vỡ tổng thể bằng những chi tiết tương phản.

Mái tóc uốn sóng nhẹ, lớp trang điểm tự nhiên cùng nụ cười đặc trưng hoàn thiện diện mạo theo đúng tinh thần mà Vương phi Kate Middleton luôn theo đuổi: Chỉn chu, nền nã nhưng không cứng nhắc.

Khoảnh khắc Vương phi Kate Middleton trao chiếc cúp danh giá cho VĐV Jannik Sinner không chỉ khép lại một mùa Wimbledon đầy cảm xúc, mà còn một lần nữa khẳng định lý do cô luôn được xem là một trong những biểu tượng mặc đẹp của Hoàng gia Anh.