Mai Ngô chọn trang phục khoe lợi thế hình thể tại Miss Supranational 2026

HHTO - Á hậu Mai Ngô hiện đang có mặt tại Ba Lan, đại diện Việt Nam tham gia đấu trường Miss Supranational 2026. Mới chỉ có mặt được 2 ngày, người đẹp đã nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ sự nhiệt tình và trang phục khoe tối đa lợi thế hình thể.

Mai Ngô đã có mặt tại Ba Lan, đại diện Việt Nam tranh tài trại Miss Supranationa 2026, tuy nhiên, cô đến muộn hơn các thí sinh khác và không thể tham gia lễ trao sash vì lý do bị chậm visa.

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Mặc dù nhập cuộc chậm hơn và mất cơ hội thể hiện tại lễ trao sash, đại diện Việt Nam vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ sự tự tin, hoà đồng và loạt trang phục đẹp mắt.

Mai Ngô lựa chọn phong cách trang phục ôm sát, khoe trọn lợi thế hình thể mà không hề phô trương, phản cảm.

Người đẹp được nhận xét là đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng về hình thể. Khi diện đồng phục bikini, Mai Ngô được đánh giá là không thua kém bất kỳ thí sinh nào đến từ khu vực Latinh.

Tại các hoạt động yêu cầu sự nghiêm trang, thanh lịch, Mai Ngô chọn trang phục hết sức hợp lý, vừa đúng hoàn cảnh mà vẫn vô cùng nổi bật bên cạnh dàn thí sinh Miss Supranational 2026.

Ảnh: Crowntalk

Mai Ngô ngay lập tức lọt danh sách mặc đẹp của nhiều chuyên trang nhan sắc.

Người đẹp Mai Ngô tên thật là Ngô Thị Quỳnh Mai, từng lọt Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, giành danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2016, Á quân The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023 và Á hậu 4 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022. Năm 2025, tại cuộc thi Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) 2025, Mai Ngô lọt Top 12 chung cuộc và giành danh hiệu Miss Tourism Charm 2025.

Dự kiến đêm Chung kết cuộc thi Miss Supranational 2026 diễn ra ngày 31/7, tại Ba Lan.