"Tắc kè hoa" Kim Go Eun là diễn viên 9X hiếm hoi của Hàn "all-kill" Rồng Xanh

HHTO - Chiến thắng Daesang đầy thuyết phục tại lễ trao giải Rồng Xanh 2026 không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu của Kim Go Eun mà còn giúp nữ diễn viên 35 tuổi hoàn tất "bộ sưu tập vàng" mà không phải ai ở tuổi của cô cũng có được - đó là tất cả những chiếc cúp đáng ao ước nhất trong lộ trình làm nghề của một diễn viên: Tân binh, Ảnh hậu, Thị hậu, Daesang.

Ngoại hình không phải kiểu mỹ nhân vạn người mê, nhưng Kim Go Eun lại sở hữu kỹ năng diễn xuất thượng thừa khiến khán giả say đắm. Sau hơn 10 năm nỗ lực, từ tân binh đến chủ nhân Daesang, Kim Go Eun đã hoàn tất "bộ sưu tập vàng" tại hệ thống giải thưởng Rồng Xanh - điều mà không phải ngôi sao thế hệ 9X nào cũng có được.

2012 - Màn ra mắt mạo hiểm

Kim Go Eun bắt đầu diễn xuất với vai diễn đầu tay trong A Muse khi vừa tròn 21 tuổi. Khi ấy, cô đang là sinh viên chuyên ngành diễn xuất nhưng đã được đạo diễn Jung Ji Woo trao vai chính. Dù nhiều ý kiến trái chiều, A Muse vẫn được giới phê bình đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật. Màn thể hiện của Kim Go Eun nhận nhiều lời khen khi vượt xa kỳ vọng dành cho một diễn viên lần đầu chạm ngõ điện ảnh, giúp cô càn quét các giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất", trong đó có chiến thắng tại Rồng Xanh - Blue Dragon Film Awards 2012.

Thay vì tận dụng sức nóng sau thành công đầu tay, cô quyết định trở lại trường để hoàn thành việc học trước khi tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

"Tắc kè hoa" all-kill điện ảnh - truyền hình

Năm 2016, Kim Go Eun chính thức lấn sân màn ảnh nhỏ với Cheese in the Trap. Ban đầu, cô vấp phải không ít ý kiến trái chiều vì bị cho là chưa phù hợp với hình tượng nhân vật trong nguyên tác webtoon. Tuy nhiên, diễn xuất tự nhiên đã giúp nữ diễn viên chinh phục khán giả. Vài tháng sau, tác phẩm Goblin (Yêu Tinh) tạo nên cơn sốt khắp châu Á, đưa tên tuổi Kim Go Eun lên một tầm cao mới.

Goblin trở thành hiện tượng khắp châu Á, ghi nhận tỷ suất người xem tập cuối là 18,68%, đến nay vẫn nằm trong nhóm những bộ phim có rating cao nhất lịch sử tvN.

Những năm sau đó, nữ diễn viên không ngừng thử sức với nhiều màu sắc nhân vật khác qua The King: Eternal Monarch, Yumi's Cells... trước khi trở lại trong Yumi's Cells 3 và You and Everything Else (2026).

Điểm chung trong các vai diễn của Kim Go Eun là sự biến hóa rõ nét. Cô có thể là một nữ sinh vừa vô tư vừa tinh nghịch, kiên cường; sau đó chuyển qua cảnh sát sắc bén; pháp sư bí hiểm... Mỗi nhân vật mang màu sắc riêng, được cô thể hiện tự nhiên, rõ ràng đâu ra đó. Kim Go Eun dần được khán giả công nhận là một "tắc kè hoa" không gì làm khó được.

Đúng 10 năm sau giải "Tân binh xuất sắc nhất", cô được xướng tên ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Blue Dragon Series Awards 2022 nhờ màn thể hiện trong Yumi's Cells.

Một thập kỷ sau giải tân binh, Kim Go Eun lên ngôi "Thị hậu" của Rồng Xanh.

Exhuma (Quật mộ trùng ma) vượt mốc 10 triệu vé bán ra tại Hàn Quốc, còn màn hóa thân thành pháp sư Lee Hwa Rim mang về cho nữ diễn viên họ Kim hàng loạt lời khen cùng giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Blue Dragon Film Awards 2024.

Trước đó, cô cũng được xướng tên ở Baeksang 2024, qua đó trở thành nữ diễn viên đầu tiên sinh sau năm 1985 lập nên thành tích kép ở 2 lễ trao giải phim ảnh danh giá bậc nhất xứ Hàn - song "Ảnh hậu" của Baeksang và Rồng Xanh.

Cuối cùng và mới nhất, Kim Go Eun lần đầu chạm tay đến Daesang (Grand Prize) - hạng mục cao quý nhất của Blue Dragon Series Awards 2026. Chiến thắng được xem là sự ghi nhận cho một năm hoạt động nổi bật của nữ diễn viên với 2 màu sắc đối lập trong Yumi's Cells 3 và You and Everything Else.

Daesang cũng là mảnh ghép cuối cùng giúp Kim Go Eun hoàn tất "bộ sưu tập vàng" tại hệ thống giải thưởng Rồng Xanh.

Kim Go Eun dùng thực lực để chứng minh kỹ năng chính là thành tựu quý giá và là "bộ lọc" hoàn hảo nhất của diễn viên. Ở tuổi 35, "bộ sưu tập vàng" tại Rồng Xanh không chỉ là dấu mốc đáng nhớ, mà còn là thành quả cho hơn một thập kỷ bền bỉ theo đuổi nghề của cô.