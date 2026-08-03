Ngự Đình Dao: Ngô Cẩn Ngôn tái ngộ Lương Vĩnh Kỳ, "Xẻng ca" chính là "trùm cuối"?

HHTO - "Ngự Đình Dao" đánh dấu màn hợp tác thứ 2 ở thể loại cổ trang của Ngô Cẩn Ngôn và Lương Vĩnh Kỳ. Nếu "Mặc Vũ Vân Gian" mở đầu "hoang dã" thì "Ngự Đình Dao" hài hước hơn nhưng đến cuối cùng còn vui không thì chưa chắc.

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Ngô Cẩn Ngôn và Lương Vĩnh Kỳ lần đầu tiên hợp tác trong Mặc Vũ Vân Gian. Anh vào vai Thẩm Ngọc Dung - chồng cũ của Tiết Phương Phi (Ngô Cẩn Ngôn đóng). Lương Vĩnh Kỳ gây ám ảnh khi ngay cảnh đầu tập 1 làm chôn sống cô bằng gương mặt vô cảm nhưng lời lẽ như thể bần cùng mới phải ra tay. Cũng từ đây, "Xẻng ca" trở thành biệt danh, "ban xẻng" trở thành meme gắn liền với Lương Vĩnh Kỳ.

Ngô Cẩn Ngôn và Lương Vĩnh Kỳ tái hợp trong bộ phim cổ trang thứ 2 là Ngự Đình Dao (tên khác: Giang Sơn Vi Sính/ Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ). Cô vẫn là nữ chính, anh vẫn là nam phụ; nhưng cảnh chung đầu tiên đã bớt "hoang dã" hơn. Lương Vĩnh Kỳ vào vai Doãn Thanh - một công tử mồm miệng lanh lợi, giỏi chế tạo mĩ phẩm và dùng chiêu trò để dụ dỗ cung nữ mua với giá cao.

Doãn Thanh "bốc phét" rằng, "Hội nguyên" Mạnh Đình Huy (Ngô Cẩn Ngôn) cũng dùng phấn ngọc trai của mình để dụ khách hàng. Nào ngờ, cô nghe được, còn cố ý lừa Doãn Thanh ba hoa một hồi mới khéo léo cho hắn biết mình là Mạnh Đình Huy. Những tập đang phát sóng cho thấy Doãn Thanh dần trở thành trợ thủ giúp đỡ cô phá án, điều hành Sát Văn Viện.

Nhưng mối quan hệ giữa Doãn Thanh và Mạnh Đình Huy sẽ không đơn giản như vậy. Theo nguyên tác, Doãn Thanh chính là người đeo mặt nạ bí ẩn. Trong preview phim cũng tiết lộ hắn sẽ ám sát Hoàng thượng Anh Quả (Trần Triết Viễn). Doãn Thanh tiếp cận Mạnh Đình Huy với mục đích riêng, sau khi xác nhận nàng chính là công chúa thất lạc của nước Trung Uyển thì hết lòng bảo vệ.

Doãn Thanh vừa bảo vệ vừa thao túng Đình Huy giết Anh Quả để Trung Uyển thuận thế chiến thắng. "Xẻng ca" ở "vũ trụ" Ngự Đình Dao cũng sẽ đơn phương "A Ly". Chưa rõ Ngự Đình Dao sẽ thay đổi tình tiết ra sao nhưng khả năng cao kết cục của "Doãn Thanh" Lương Vĩnh Kỳ sẽ không khá hơn ở Mặc Vũ Vân Gian là bao.

Lương Vĩnh Kỳ và Ngô Cẩn Ngôn còn tái hợp trong phim hiện đại Những Cô Gái Trở Về. Tác phẩm này được quay vào năm 2024, tức là trước cả Ngự Đình Dao (đóng máy vào năm 2025), hiện đã qua kiểm duyệt nhưng chưa có lịch phát sóng.