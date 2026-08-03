Hanbin Ngô Ngọc Hưng: Từ TTS Việt "huyền thoại" đến màn ra mắt solo chưa từng có

HHTO - Một thần tượng ra mắt solo sau thời gian hoạt động ổn định cùng nhóm không phải chuyện hiếm. Nhưng với Hanbin - Ngô Ngọc Hưng (TEMPEST), đó là khởi đầu đầy tự hào với anh và người hâm mộ, giữ chuỗi cho những điều "vô tiền khoáng hậu" mà một thực tập sinh - thần tượng người Việt đã và đang kiến tạo ở thị trường cạnh tranh gắt gao như K-Pop.

Hanbin Ngô Ngọc Hưng - Thực tập sinh Việt huyền thoại

Hanbin - Ngô Ngọc Hưng (sinh năm 1998) xuất thân là thành viên cốt cán, sáng lập C.A.C - nhóm nhảy cover K-Pop có tiếng tại Hà Nội, trước khi qua Hàn tham gia I-LAND - chương trình sống còn (chọn ra ENHYPEN) của Belift Lab - công ty con của HYBE.

Dù dừng chân ở hạng 10, Hanbin vẫn xây dựng được tệp fan cứng mạnh ở cả Việt Nam và quốc tế. Anh trở lại biểu diễn ở tập chung kết, viral với đoạn "bắn nốt cao" ở điệp khúc.

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Nhờ sự ủng hộ đông đảo của fan, Hanbin là thực tập sinh duy nhất bước ra từ I-LAND được công ty tổ chức fan meeting riêng - HANBIN !00%. Sự kiện này quy mô không kém sự kiện của những thần tượng đã chính thức ra mắt. Anh được công ty lập tài khoản X (Twitter) riêng, sắp xếp biểu diễn (pre-debut) trong sự kiện nhạc hội cuối năm của tập đoàn.

Đó là những "đặc quyền" mà không phải thực tập sinh tại công ty giải trí Hàn Quốc nào cũng có được, kể cả là thực tập sinh thuộc hệ thống BIG4. Điều này chứng tỏ khả năng "hút fan" và tiềm năng lớn về giá trị thương mại mà Hanbin đem về ở thời điểm đó.

Đến nay, chưa có thực tập sinh hay idol người Việt nào nhận được đãi ngộ pre-debut tương tự và đó là lý do vì sao Hanbin - Ngô Ngọc Hưng được gọi là "thực tập sinh Việt huyền thoại".

Sân khấu pre-debut của Hanbin tại New Year's Eve Live 2021, khi anh còn là thực tập sinh dưới trướng Belift.

Cột mốc solo khẳng định vị thế

Hanbin chính thức ra mắt với TEMPEST vào năm 2022, trở thành nam idol K-Pop người Việt đầu tiên.

Dù TEMPEST chưa lọt vào top đầu thị trường nhưng vẫn hoạt động vững vàng nhờ tệp fan cứng. Trong đó, Hanbin là trụ cột tinh thần, "cây hút fan" hàng đầu của nhóm.

Bên cạnh việc duy trì thần thái biểu diễn, "Hưng bin" còn không ít lần viral với những khoảnh khắc hớn hở nhảy theo vũ đạo nhóm nữ tại ISAC hay lên hot topic diễn đàn tại Hàn vì đều đặn chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3)...

Hanbin đảm nhận vai trò MC tại nhạc hội K-Star Spark 2025, gây ấn tượng với visual sáng trưng.

Trước đó, TEMPEST chọn Việt Nam là quốc gia mở màn cho chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên. Hiện tại, Hanbin là thành viên đầu tiên của nhóm "đánh lẻ". Hơn cả danh xưng thần tượng người Việt đầu tiên chính thức ra mắt solo tại K-Pop, việc Hanbin được chọn debut solo đầu tiên trong TEMPEST còn chứng minh anh là nhân tố được công ty kỳ vọng và đánh giá rất cao.

Bởi thành viên đầu tiên được chọn/ cho phép solo thường là gương mặt đảm bảo tổng hòa được các yếu tố về khả năng làm chủ sân khấu, danh tiếng, tệp fan cá nhân "đủ chiến" và giá trị thương mại cá nhân tốt. Đó là chưa kể, khán giả Hàn Quốc vẫn luôn ưu ái "người nhà" và việc một thần tượng ngoại quốc ra mắt solo ở xứ sở Kim chi là quyết định mạo hiểm.

Teaser đầu tiên về màn ra mắt solo của Hanbin (TEMPEST)

Hanbin sẽ chính thức ra mắt solo vào ngày 24/8 với digital single đầu tay - No Fear. Chưa dám nghĩ đến nhạc sẽ viral rầm rộ, chỉ cần No Fear đủ chỉn chu và toát lên bản sắc Hanbin thì đó đã là điều tự hào và khởi đầu "trộm vía" với chàng idol người Việt và TEMPEST. Cột mốc ra mắt solo lần này cũng mở ra cơ hội cho phép Hanbin có thể tiếp nhận nhiều hoạt động cá nhân ở cả thị trường Hàn Quốc và Việt Nam.

Dựa theo teaser đầu tiên, có vẻ nam idol sẽ chọn concept retro, theo xu hướng Y2K, phóng khoáng và "siêu quậy". Từng có fan bắt gặp Hanbin đã tẩy tóc và liệu rằng, fan có được nhìn thấy "era bạch kim" của "Hưng Bin" trở lại?