"Bật mí" từ trường thi 2026: Teen lớp 11 học gì từ đề Toán để không mất điểm oan?

HHTO - Đề thi môn Toán kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 vừa khép lại dù không xuất hiện những câu hỏi quá hóc búa, nhưng lại ẩn chứa nhiều "bẫy" tâm lý khiến không ít sĩ tử phải nuối tiếc. Đối với các bạn học sinh lớp 11 chuẩn bị bước vào năm cuối cấp, việc chủ động bứt phá, thay đổi tư duy hình thức chính là bí kíp không thể bỏ qua cho mùa thi sau.

Đề thi Toán dài có làm sĩ tử hoang mang?

Trong buổi giao lưu trực tuyến với các sĩ tử tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng - Trưởng bộ môn Toán tại DOL Đình Lực, thủ khoa đầu vào năm 2010 Khoa Kỹ thuật xây dựng trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM, bật mí những điểm cần lưu ý mà hội 2K9 có thể học được từ đề thi Toán năm nay.

Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng (trái)

Đề thi năm nay không có câu hỏi nào hóc búa, đánh đố nhưng câu hỏi về trung vị (câu 5) có thể khiến thí sinh mất điểm oan. Một số thông tin đề bài có thể được điều chỉnh nhưng cơ bản không thay đổi cách giải bài nên thí sinh yên tâm thực hiện dạng bài ứng dụng đạo hàm, nguyên hàm trong thực tế.

Sĩ tử trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026.

Với dạng bài xác định mệnh đề đúng - sai, tin vui cho thí sinh, nếu bạn làm đúng 3 mệnh đề, bạn sẽ được 0.5 điểm trên thang điểm 1. Nhận xét chung về phần II dừng ở mức thông hiểu, chỉ cần nắm vững khái niệm nguyên hàm, tích phân thì thí sinh có thể giải quyết được các mệnh đề một cách dễ dàng.

Các câu hỏi dài về xác suất toàn phần (phần II, câu 3) có thể khiến thí sinh hoang mang nhưng chỉ cần đi theo từng bước, bạn sẽ nhận ra câu hỏi này quen thuộc, có nhiều điểm tương đồng với đề thi học kỳ 2 của học sinh lớp 12.

Sai đáp án nhưng đúng phương thức có được tính điểm?

Tiến sĩ Phạm Thanh Tùng gợi ý: "Việc phân bổ thời gian làm bài thi, câu dễ hay câu khó đều có điểm nên không chủ quan. Đề thi có nhiều mã đề, vẫn cùng dạng câu hỏi nhưng đề có thể điều chỉnh về số liệu, nếu các bạn có phương pháp giải khác nhau nhưng ra đáp án giống nhau thì vẫn là tín hiệu khả quan".

Sĩ tử trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026.

Đề thi có hình thức trắc nghiệm nên thí sinh cần điền đáp án chính xác vào phiếu trả lời. Vì thế nếu có phương thức giải đúng nhưng điền đáp án sai, thí sinh vẫn mất điểm ở câu hỏi đó.

​Trắc nghiệm trả lời ngắn: Mẹo giải "trùm cuối" trong đề thi Toán

Phần trắc nghiệm trả lời ngắn khó hơn trắc nghiệm đúng - sai. Phần trắc nghiệm đúng sai có 4 mệnh đề A, B, C, D. Đề thi khéo léo lồng ghép sự kế thừa giữa các mệnh đề. Các thí sinh có thể dùng mệnh đề A để làm tiếp mệnh đề B, dùng mệnh đề B để làm tiếp C-D. Nhưng trắc nghiệm trả lời ngắn thì khác, để làm được phần này, bạn cần cẩn thận vì ​phải tự tư duy để giải bài toán từ đầu đến đuôi.

Sĩ tử trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026.

Câu 2 của phần III trong đề thi gắn với thực tế và dễ hình dung, cần bạn dựa vào thông tin lập phương trình 3 ẩn để tìm ra đơn giá của từng loại rau củ, trái cây như rau muống, bí xanh, cà chua.