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Đáp án tham khảo tất cả các mã đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Linh Lê

HHTO - Chiều 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào bài thi môn Toán trong khuôn khổ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài, đề thi chính thức và đáp án gợi ý sẽ được các giáo viên, chuyên gia phân tích để giúp thí sinh đối chiếu kết quả.

Môn Toán là một trong những môn thi được đông đảo thí sinh quan tâm bởi kết quả không chỉ phục vụ xét công nhận tốt nghiệp THPT mà còn là thành phần quan trọng trong nhiều tổ hợp xét tuyển đại học.

Tại các điểm thi trên cả nước, môn Toán là bài thi được các thí sinh đầu tư thời gian ôn tập nhiều nhất do có tính phân hóa cao và ảnh hưởng lớn tới cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học.

Đáp án gợi ý môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ giúp thí sinh ước lượng điểm số, đồng thời có thêm cơ sở để đánh giá kết quả làm bài của mình trước khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức.

Dưới đây là đáp án gợi ý môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT tất cả các mã đề do Tuyensinh247.com thực hiện, mời thí sinh và phụ huynh tham khảo:

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*Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo.

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Linh Lê
Theo: Tuyensinh247.com
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