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Đời sống

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Canô chở khách du lịch bị lật ở Phú Quốc, 23 người được đưa vào bờ an toàn

Linh Lê

HHTO - Khoảng 13h ngày 11/7, một chiếc canô chở du khách cùng các thành viên tổ lái, tiếp viên bị lật gần Hòn Mây Rút, Phú Quốc. Đến thời điểm hiện tại, 23 người đã được đưa vào bờ an toàn và đang được chăm sóc, hỗ trợ y tế.

Một canô chở 32 du khách và 3 thuyền viên trong đó có nhiều du khách nước ngoài, bị lật khi di chuyển từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) vào khoảng 13h chiều 11/7.

Cụ thể, canô mang số hiệu AG-26751, di chuyển từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới. Khi cách Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 400 m, phương tiện bất ngờ gặp sự cố và lật úp, khiến toàn bộ người trên canô rơi xuống biển.

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Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai cứu nạn sau vụ lật canô.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Chính quyền đặc khu Phú Quốc trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn. Đến thời điểm hiện tại, nhiều người đã được đưa vào bờ an toàn và đang được chăm sóc, hỗ trợ y tế.

Hiện, cơ quan chức năng chưa thống kê số người thiệt mạng và đang tiếp tục tìm kiếm những người còn lại, đồng thời xác minh nguyên nhân của tai nạn.

Một chủ tàu tham gia cứu hộ cho biết chỉ mất khoảng 5 phút để tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, do nhiều hành khách bị mắc kẹt bên trong khoang canô nên công tác giải cứu gặp không ít trở ngại.

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Linh Lê
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Phú Quốc #lật canô #du khách nước ngoài #tai nạn biển #Hòn Mây Rút Ngoài #du lịch Phú Quốc #khách nước ngoài thiệt mạng

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