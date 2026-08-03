San và Wooyoung (ATEEZ): Tình bạn kiểu mẫu mới của K-Pop khiến fan thích thú

Tóm tắt chung: Mối duyên làm bạn: Từ một khởi đầu chưa thực sự ăn ý thời thực tập sinh, San và Wooyoung dần thấu hiểu, gắn kết và trở thành cặp tri kỷ không thể tách rời của ATEEZ. Minh chứng "Tri kỷ đến khi nhắm mắt": Sở hữu hình xăm đôi dòng chữ Latinh "Amicus Ad Aras", ba kiểu bắt tay riêng biệt và tên fandom cá nhân "Rain" (Mưa / Ô). Tình cảm gia đình gắn kết: Coi cha mẹ của nhau như đấng sinh thành của chính mình, nhận được sự ủng hộ và yêu thương trọn vẹn từ cả hai gia đình.

Dù không phải chủ đề mới mẻ nhưng thời gian gần đây, một tình bạn đẹp trong K-Pop đang được khán giả vô cùng yêu thích và chia sẻ nồng nhiệt. Choi San và Jung Wooyoung - hai thành viên sinh năm 1999 của nhóm nhạc nam ATEEZ nổi lên như một biểu tượng điển hình cho tình anh em tri kỷ, gắn kết và vô tư. Mối quan hệ thân thiết tới của hai nam thần tượng trở thành nguồn năng lượng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng yêu âm nhạc Hàn Quốc.

Khởi đầu từ sự khác biệt

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành đôi bạn thân "như hình với bóng" như hiện tại, mối quan hệ giữa San và Wooyoung từng trải qua giai đoạn đầu khá bấp bênh. Thời điểm còn là thực tập sinh, San vốn gắn bó với hai thành viên khác là Mingi và Yunho. Lúc bấy giờ, Wooyoung mới chuyển đến và chủ động tiếp cận, làm quen San. Ban đầu, San chưa quen với sự nhiệt tình dồn dập này, nhưng chính sự kiên trì, chân thành và nét tính cách cởi mở của Wooyoung đã dần xóa nhòa khoảng cách.

Qua thời gian rèn luyện gian khổ, San đã mở lòng đáp lại sự chân thành của Wooyoung, đồng thời chủ động hơn trong việc quan tâm, bày tỏ cảm xúc. Sự bù trừ giữa một Wooyoung năng động, thích trêu chọc và một San điềm tĩnh tạo nên "mảnh ghép hoàn hảo" của ATEEZ. Cả hai nhiều lần không ngần ngại gọi đối phương là "tri kỷ" và tự hào sử dụng tên ghép chung "WooSan" trong các chương trình thực tế hay hậu trường sản xuất.

"Amicus Ad Aras" - lời thề tình bạn đến hết đời

Không chỉ dừng lại ở những lời nói, tình bạn giữa San và Wooyoung còn được khắc ghi bằng những hành động vô cùng đặc biệt. Minh chứng rõ ràng nhất là hình xăm đôi ở đùi phải của cả hai với dòng chữ Latin "Amicus Ad Aras", nôm na là "Bạn bè cho đến hết đời". Đây là châm ngôn sống mà cả hai luôn tâm niệm để nhắc nhở về tình bạn, tình thân vượt qua sóng gió.

Bên cạnh đó, sự ăn ý của WooSan còn thể hiện qua những chi tiết nhỏ, như tự sáng tạo 3 kiểu bắt tay bí mật khác nhau. Thậm chí, cộng đồng người hâm mộ dành riêng cho cặp đôi còn được gọi bằng cái tên thân thương là "Rain" (Mưa), xuất phát từ lối chơi chữ khi tên "WooSan" mang nghĩa "Cây dù/ Ô". Còn về vai trò của một thần tượng trong nhóm ATEEZ, cả hai từng có những màn phối hợp vũ đạo đỉnh cao, nổi bật là màn thể hiện lại bản hit Fake Love của BTS, hay gần đây nhất là pha chuyển giữa vũ đạo gây sốt của San sang phần hát và khoe nhan sắc của Wooyoung trong Bad.

Xem bố mẹ của đối phương như đấng sinh thành

Trên các chương trình thực tế, cả hai cũng không ngần ngại "flex" về tình bạn của mình. Gần đây, trong video ra mắt kênh YouTube chung của hai người, Wooyoung còn hào hứng đề xuất ý tưởng xăm thêm một hình nữa, và sẽ ghi hình lại quá trình để "báo cáo" cho bố mẹ hai bên. Nhắc đến gia đình, cả Wooyoung và San đều thoải mái gọi bố mẹ của đối phương là "bố, mẹ" như đấng sinh thành của chính mình.

Trong một buổi phỏng vấn trên kênh M2, Wooyoung từng chia sẻ rằng bố mẹ anh quý San đến mức dặn dò anh chàng hãy tiếp tục chăm sóc cho Wooyoung. Ngược lại, trong một lần tham gia thử thách máy phát hiện nói dối, Wooyoung đã xúc động bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới bố mẹ San vì đã đưa San đến với thế giới này.