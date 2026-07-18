Tập 3 Tinh Hà Say Hi: Pháp Kiều dẫn đầu, Live Stage 2 nâng độ khó với đề bài mới

HHTO - Tập 3 Tinh Hà “Say Hi” mang đến một bữa tiệc giải trí đúng nghĩa khi kết hợp giữa tinh thần đồng đội trong các trò chơi vận động và tư duy âm nhạc chuyên nghiệp tại vòng Live Stage 2. Điểm nhấn của tập này nằm ở luật chơi mới đầy kịch tính: Các Anh Trai phải tích lũy điểm cá nhân thông qua hội thao để giành quyền làm chủ cuộc chơi, sau đó dùng số điểm này để lập đội, tạo nên những màn “chiêu mộ” thành viên đầy kịch tính nhưng không kém phần hài hước.

Trước khi bước vào vòng lập đội, 24 Anh Trai tham gia hội thao Tinh Hà “Say Hi” Champions. Các thành viên phải tích lũy điểm cá nhân thông qua loạt trò chơi vận động để làm cơ sở lựa chọn đội hình cho Live Stage 2. Không khí hội thao trở nên sôi động với sự xuất hiện của 24 mascot cùng dàn em nhỏ từ show Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ.

Từ các phần thi chạy tiếp sức, đá bóng với những bộ trang phục cồng kềnh cho đến các thử thách “Bay Hoặc Bơi”, chương trình liên tục mang đến những tình huống hài hước, những màn cạnh tranh quyết liệt nhưng vẫn đậm tinh thần đồng đội. Kết quả hội thao cũng góp phần tạo nên những bất ngờ trong bảng xếp hạng cá nhân, đặc biệt là màn bứt phá của Pháp Kiều.

Điểm nhấn lớn nhất của tập phát sóng nằm ở việc công bố sáu nghệ sĩ đồng hành cùng Live Stage 2. Chương trình quy tụ Los Fuegos Horns - nhóm kèn đồng đến từ Mekong Delta Big Band, nghệ sĩ saxophone EDM người Hàn Quốc Tory Sax, pianist toàn cầu Vận Toàn, producer Gen Z 2Pillz, nghệ sĩ guitar người Moldova LEONSASH và tay trống quốc tế EMIL VERGO. Mỗi nghệ sĩ đại diện cho một màu sắc âm nhạc và loại nhạc cụ khác nhau, từ saxophone, trumpet, trombone đến piano, guitar, trống và sản xuất âm nhạc hiện đại.

Tương ứng với sáu khách mời, chương trình lần lượt giới thiệu sáu bản demo gồm Gentleman, Mất La Bàn, Thế Giới Của Anh, MVP, Mì Cay Cấp Độ 7 và Mộng Duyên. Các đội không chỉ phải phát triển ca khúc từ bản demo gốc mà còn phải tìm cách kết hợp màu sắc của nghệ sĩ đồng hành với nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Đề bài này đòi hỏi khả năng sáng tạo, tư duy sản xuất và phối khí nhiều hơn so với những vòng thi trước, đồng thời mở ra cơ hội để các đội khai thác những chất liệu âm nhạc mới.

Sau phần hội thao và bình chọn nội bộ, sáu đội trưởng Live Stage 2 chính thức lộ diện gồm Dương Domic, Pháp Kiều, Quang Hùng MasterD, Wren Evans, CAPTAIN BOY và KIMLONG. Trong đó, Pháp Kiều gây bất ngờ khi là người đạt tổng điểm cao nhất, còn KIMLONG lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng.

Kết quả 6 đội Live Stage 2 gồm: Đội KIMLONG: HURRYKNG, Jaysonlei, DILLAN Đội Pháp Kiều: Vương Bình, DANG HONG HAI, Thể Thiên Đội Wren Evans: CODY NAM VÕ, Ali Hoàng Dương, HYO Đội Dương Domic: CONGB, buitruonglinh, WEAN Đội CAPTAIN BOY: IVAN, CoolKid, Xuân Định K.Y Đội Quang Hùng MasterD: Sơn.K, Song Luân, JSOL

Sau khi hoàn thiện đội hình, các đội lần lượt lựa chọn ca khúc cho Live Stage 2. Đội Dương Domic chọn Thế Giới Của Anh, đội Quang Hùng MasterD chọn Mộng Duyên, đội Pháp Kiều chọn Mất La Bàn, đội Wren Evans chọn MVP, đội KIMLONG chọn Gentleman và đội CAPTAIN BOY chọn Mì Cay Cấp Độ 7.

Chương trình cũng công bố bảng xếp hạng tổng hợp của 24 Anh Trai dựa trên nhiều tiêu chí như bình chọn sân khấu, điểm cá nhân, điểm ca khúc yêu thích, điểm hội thao và điểm trừ. Top 3 chung cuộc hiện tại gồm Pháp Kiều, WEAN và Dương Domic, trong khi bảng điểm reality ghi nhận CONGB, Quang Hùng MasterD và WEAN là ba cái tên dẫn đầu.

Với 6 đội hình mới, sáu bản demo cùng sự đồng hành của các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam, Live Stage 2 được kỳ vọng sẽ mang đến những màn kết hợp giữa âm nhạc hiện đại, nhạc cụ quốc tế và chất liệu truyền thống Việt Nam hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ trong tập tiếp theo của Tinh Hà “Say Hi”.