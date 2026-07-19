Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều “than trời” vì phải chơi bóng đá và cái kết chấn động

HHTO - Từng liên tục “than trời” vì không tự tin với bộ môn bóng đá, Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều lại tạo nên màn “quay xe” đầy bất ngờ khi cả hai đều thực hiện thành công cú sút penalty. Khoảnh khắc đối lập giữa lời than vãn và màn ghi bàn quyết đoán nhanh chóng trở thành một trong những điểm nhấn hài hước nhất tập 3 Tinh Hà “Say Hi”.

Không chỉ mang đến những màn trình diễn âm nhạc chất lượng, Tinh Hà “Say Hi” còn khiến khán giả thích thú khi lần đầu tổ chức hội thao với loạt thử thách vận động, đòi hỏi các Anh Trai phải phối hợp cùng đồng đội và thể hiện khả năng ở nhiều bộ môn khác nhau. Trong đó, bóng đá trở thành thử thách thu hút nhiều sự chú ý khi không ít nghệ sĩ hài hước thừa nhận đây không phải sở trường của mình, tạo nên hàng loạt tình huống vừa căng thẳng vừa đầy tiếng cười.

Ngay khi bước vào phần thi, Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều đã liên tục “than trời” vì phải đối mặt với bộ môn bóng đá. Cả hai không giấu được sự lo lắng, liên tục tự nhận mình không có nhiều kinh nghiệm, thậm chí còn đùa rằng chỉ mong “qua môn” an toàn. Biểu cảm bối rối cùng những màn đối thoại hài hước của bộ đôi nhanh chóng trở thành điểm nhấn khiến dàn Anh Trai và khán giả không khỏi bật cười.

Khi bạn là ca sĩ nhưng chương trình bắt đi đá bóng.

Thế nhưng diễn biến sau đó lại mang đến một “plot twist” đầy bất ngờ. Khi trận đấu bước vào loạt sút penalty, Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều đều được giao trọng trách thực hiện cú đá quyết định. Trái với hình ảnh có phần “rén” trước đó, cả hai giữ được sự bình tĩnh và lần lượt đưa bóng vào lưới, mang về những bàn thắng quan trọng cho đội.

Khoảnh khắc “quay xe” khiến dàn Anh Trai và khán giả vỡ òa.

Việc Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều trở thành hai cái tên ghi bàn penalty đã tạo nên một trong những tình huống hài hước đáng nhớ của tập 3 Tinh Hà “Say Hi”.

Không chỉ tạo tiếng cười trên sân đấu, màn thể hiện của Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều còn trở thành đề tài sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả hài hước ví cả hai có thể "đá cho đội tuyển quốc gia” ngay sau cú sút penalty thành công. Trước sự hưởng ứng của người hâm mộ, Ali Hoàng Dương liền nhập cuộc với bình luận “Đình Bắc mới gọi”. Màn tương tác dí dỏm nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và góp phần lan tỏa khoảnh khắc đáng nhớ của hội thao Tinh Hà “Say Hi”.