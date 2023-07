Cuộc chiến săn vé The Eras Tour đã ngã ngũ, hãy chuẩn bị hát và khóc cùng Taylor Swift

HHT - Từng hẹn hò một thời gian ngắn vào năm 2009, Taylor Swift và Taylor Lautner đến giờ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Mới đây, nữ ca sĩ đã mời tình cũ tham gia đóng MV "I Can See You" cũng như xuất hiện trên sân khấu "The Eras Tour" ở Kansas.