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Hà Nội ngày mai nắng và nóng hơn sau mưa dông, bao giờ lại có thể mưa to?

Thục Hân
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HHTO - Sau mưa dông, Hà Nội được dự báo tăng nhiệt trong ngày 26/7. Theo các mô hình hiện tại, không lâu sau đó, mưa có thể trở lại miền Bắc, Hà Nội có khả năng mưa to.

Tóm tắt nhanh:

· Hà Nội được dự báo nắng và oi nóng hơn trong ngày 26/7.

· Trong ngày 26 - 27/7, khả năng mưa ở Hà Nội nhìn chung là thấp.

· Các mô hình hiện tại cho thấy từ khoảng 28 - 29/7, miền Bắc có thể lại có mưa nhiều nơi và Hà Nội có khả năng mưa to trong ngày 28/7.

Hà Nội tạnh ráo, nhiệt độ tăng sau mưa dông

Sau trận mưa dông kèm sấm sét vào đêm và rạng sáng, trong hôm nay, 25/7, Hà Nội dần tạnh ráo. Tuy nhiên, cảm giác oi nóng vẫn xuất hiện vào buổi chiều, khi nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới khoảng 39oC.

Trong ngày mai, 26/7, dự báo Hà Nội có nắng, nhiệt độ tăng, có thể đến sát hoặc chạm ngưỡng nắng nóng.

Dù bão số 2 (bão Noul) không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta nhưng nắng và nóng của ngày mai phần nào cũng là do ảnh hưởng gián tiếp của bão.

Cơn bão này được dự báo sẽ đổ bộ khu vực Đông Nam Trung Quốc vào khoảng đêm 25/7 đến rạng sáng 26/7.

Hà Nội nắng trở lại vào ngày 26/7 sau mưa dông
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 26/7. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Đầu tuần sau Hà Nội có thể lại mưa

Theo các mô hình dự báo hiện tại, ngày 26 - 27/7, Hà Nội khô ráo trong phần lớn thời gian. Nếu có mưa thì chủ yếu là trên phạm vi hẹp và lượng mưa không nhiều.

Nhưng rồi từ khoảng ngày 28 - 29/7, miền Bắc có thể bước vào một đợt mưa trên diện rộng hơn, có nơi mưa to. Một số mô hình quốc tế dự báo Hà Nội có khả năng có mưa to trong ngày 28/7 và nhiệt độ lại giảm.

Dự báo Hà Nội có thể mưa to trở lại vào khoảng ngày 28/7
Dự báo của mô hình ICON về mưa ở nhiều nơi tại miền Bắc vào ngày 28/7, những con số trong hình là lượng mưa (tính theo mm) trong khoảng 3 giờ. Ảnh: Ventusky, ICON.

Dự báo về mưa thì rất khó chắc chắn, nên trong vài ngày tới có thể vẫn còn thay đổi. Dù sao, người dân vẫn nên mang đồ che mưa nếu ra ngoài vào những ngày có dự báo mưa dông, và nhanh chóng tìm nơi trú an toàn khi thấy có dông gió, sấm sét.

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Thục Hân
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