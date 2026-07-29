Hình cưới mới nhất của Zendaya và Tom Holland gây xôn xao, hút hơn 5 triệu lượt xem

HHTO - Chủ đề về ảnh cưới của Zendaya và Tom Holland lại gây bàn tán, lần này liệu đã phải là thật hay tiếp tục là sản phẩm của AI? Chi tiết về size gap (chênh lệch vóc dáng) của cặp đôi Người Nhện được cư dân mạng "check var".

Những ngày qua, nền tảng mạng xã hội X "bàn tán rôm rả" về hình ảnh được cho là từ lễ cưới của Tom Holland và Zendaya. Bài đăng chú thích đây là "những bức ảnh cưới và tuần trăng mật đầu tiên kể từ khi kết hôn", hút hơn 5 triệu lượt xem chỉ sau hơn 12 giờ đăng tải.

Loạt hình ảnh lan truyền cho thấy Tom Holland diện tuxedo, Zendaya mặc váy cưới trắng cùng khăn voan dài. Cả hai đứng trên ban công, ôm nhau trong khung cảnh được dàn dựng lãng mạn.

Hai bức ảnh gây chú ý xuất hiện vào thời điểm cặp đôi đang cùng nhau quảng bá hai dự án lớn Spider-Man: Brand New Day và The Odyssey. Trong khi đó, chủ đề về hôn lễ của họ vẫn gần như là "vùng trắng thông tin", cặp sao chưa từng công bố bất kỳ hình ảnh chính thức nào. Khoảng trống ấy khiến sự tò mò của công chúng về thông tin xoay quanh đám cưới càng dễ tạo hiệu ứng.

Hai ngôi sao đã duy trì sự kín tiếng trong mối quan hệ kể từ khi có tin đồn hẹn hò. Thông tin về đám cưới của Zendaya và Tom Holland lần đầu được tiết lộ bởi stylist Law Roach. Bạn thân cặp đôi xác nhận vào hồi tháng Ba rằng cả hai đã tổ chức đám cưới riêng tư. "Đám cưới diễn ra mất rồi. Các bạn đã bỏ lỡ nó!" - Law Roach nói.

Quan sát kỹ hai hình ảnh đang gây xôn xao, nhiều dấu hiệu bất thường lộ rõ. Cư dân mạng "check var" cho biết không có hãng tin, kho ảnh nào mang tên BCWire như chủ tài khoản dẫn nguồn. Chính tài khoản Buzz Crave này cũng tự mô tả là trang tin không chính thức với nội dung chính mang tính châm biếm, hài hước (Parody/Satirical/ Unserious).

Một số fan cứng cũng bày tỏ nghi ngờ tính chân thật của bức ảnh khi "soi" kỹ chênh lệch về vóc dáng (size gap) của cặp sao hot nhất nhì Hollywood ở bức ảnh.

Các công cụ nhận diện hình ảnh đánh giá khả năng cao đây là ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Các phân tích kỹ thuật chỉ ra hậu cảnh có nhiều chi tiết phi logic, khăn voan và ren thay đổi bất thường, ánh sáng phản chiếu thiếu nhất quán cũng như kết cấu khuôn mặt chủ thể quá hoàn hảo. Bài đăng sau đó cũng được nền tảng X bổ sung, gắn nhãn "tạo bằng AI" để cảnh báo cho người dùng.

Đây không phải lần đầu tiên Zendaya và Tom Holland trở thành "nạn nhân" của sản phẩm AI. Đầu năm nay, loạt hình ảnh khác được cho là "độc quyền từ lễ cưới bí mật" của họ từng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội với hơn 11 triệu lượt tương tác.



Trên chương trình Jimmy Kimmel Live!, Zendaya tiết lộ nhiều mối quan hệ thân thiết của cô "bị đánh lừa" bởi chúng. Nhiều người thậm chí còn tức giận vì tưởng rằng họ không được mời dự đám cưới. Mỹ nhân The Odyssey thừa nhận bản thân cũng bất ngờ trước mức độ chân thực của các hình ảnh đó.

Trong buổi phỏng vấn với tạp chí Esquire hồi tháng 6, Tom Holland cho biết bà của anh cũng đã tưởng rằng mình bị "bỏ quên" sau khi xem những bức ảnh AI lan truyền trên mạng. Khi được hỏi có phải mất nhiều thời gian để giải thích hay không, Tom hài hước đáp: "Không, vì mọi người đều có mặt ở đó."