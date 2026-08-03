Nhìn Hồ Nhất Thiên trong “Bạn Gái Thiên Tài”: Đây mà là phim thanh xuân sao?

HHTO - Mặc dù đều có ngoại hình sáng sủa nhưng dàn diễn viên của “Bạn Gái Thiên Tài” bị netizen xứ Trung nhận xét rằng không còn phù hợp với phim thanh xuân.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Lên sóng 6 tập đầu tiên (dành cho tài khoản VIP) vào ngày 2/8, Bạn Gái Thiên Tài đánh dấu sự hợp tác của Điền Hi Vi (Trục Ngọc) và Hồ Nhất Thiên (Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp), cùng một số diễn viên phụ đang lên như Lại Vỹ Minh (Đại Mộng Quy Ly). Tuy nhiên, hiện tại, cán cân bình luận đang nghiêng về phía chê nhiều hơn là khen.

Chủ đề được bàn tán nhiều nhất là ngoại hình của Hồ Nhất Thiên, Điền Hi Vi, thậm chí cả Lại Vỹ Minh đều không còn phù hợp với phim thanh xuân.

Mặc dù phim đã sử dụng bộ lọc hình ảnh, lạm dụng ánh sáng đến mức nhiều bình luận ví cứ như đèn pha làm chói mắt, thì dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt các diễn viên cũng không thể giấu đi được.

Trong ba diễn viên chính, Hồ Nhất Thiên và Lại Vỹ Minh là bị phàn nàn nhiều nhất vì “dừ”. Mặc dù đều cao ráo, sáng sủa, nhưng cả hai đều không toát ra được dáng vẻ tràn đầy sức sống của thiếu niên.

Không ít bình luận châm chọc rằng Hồ Nhất Thiên và Lại Vỹ Minh trong Bạn Gái Thiên Tài chẳng giống học sinh cấp ba, mà ánh mắt mỏi mệt như người đã đi làm “nô lệ tư bản” nhiều năm.

Tuy nhiên, phải nói thêm rằng Bạn Gái Thiên Tài còn có giai đoạn sau, khi các nhân vật đã trưởng thành chứ không chỉ khai thác mỗi thời thanh xuân. Lúc này, ngoại hình của các diễn viên sẽ phù hợp hơn với bối cảnh.

Ngoài ra, Bạn Gái Thiên Tài còn bị chỉ trích bởi sử dụng quá nhiều AI trong phim. Ngoại trừ phần mở đầu, có không ít cảnh chính trong phim cũng được xử lý qua AI, khiến bộ phim có cảm giác vô cùng thiếu tự nhiên.

Nội dung phim Bạn Gái Thiên Tài cũng được cho là còn nhiều “sạn”. Có một số tình huống xảy ra để tạo kịch tính nhưng bị đánh giá là gượng ép. Một số khán giả còn nhận xét rằng lời thoại trong phim có những câu hoa mỹ, văn vẻ thường chẳng ai nói ngoài đời thực.

Chuyện phim Bạn Gái Thiên Tài kể về Lâm Tri Hạ (Điền Hi Vi) có trí thông minh vượt trội, do tính cách quá thẳng thắn và không giỏi giao tiếp nên từ nhỏ cô đã ít bạn.

Lâm Tri Hạ luôn muốn có một người bạn thân nhưng cô chỉ có được điều đó khi Giang Du Bạch (Hồ Nhất Thiên) chuyển đến lớp, trở thành bạn cùng bàn của cô - những hai lần, vào hồi tiểu học và khi lên cấp Ba.

Với sự giúp đỡ của Giang Du Bạch, Lâm Tri Hạ dần hòa nhập với cả lớp, kết thêm những người bạn mới. Trong những ngày tháng thanh xuân ấy, họ đã cùng nhau tham gia các kỳ thi, tóm lấy một kẻ lừa đảo, giận nhau rồi làm lành, rạn nứt rồi gắn kết. Riêng trong lòng Giang Du Bạch cất giấu một nỗi niềm muốn thổ lộ với Lâm Tri Hạ. Nhưng vì gia đình xảy ra chuyện, cậu phải đột ngột rời đi cùng mẹ. Liệu cuộc đời có cho họ gặp lại nhau?

Bạn Gái Thiên Tài đang phát sóng trên iQIYI, có phụ đề tiếng Việt.

Một số bình luận của netizen:

“Đạo diễn thấy học sinh cấp Ba bao giờ chưa?”

“Sao Điền Hi Vi lại bị chê nhiều nhất vậy? Tôi không khen Điền Hi Vi nhưng không phải hai diễn viên nam trông còn chán hơn cổ sao?”

“Tưởng Lại Vỹ Minh sẽ ổn hơn Hồ Nhất Thiên một chút, ai dè "dừ" cả đôi.”

“Không có thiếu niên nào mà ánh mắt trông mỏi mệt như dàn diễn viên chính của phim này hết á.”

“Hồ Nhất Thiên và Điền Hi Vi không phù hợp để đóng vai học sinh cấp Ba thật, nhưng điều khó chịu hơn cả ngoại hình của họ là cốt truyện vô lí. Có những tình tiết gượng ép, như để nữ chính là thiên tài lại thua cuộc thi Toán chỉ để phim lồng ghép bài học về kỹ năng xã hội.”

“Đi thi Toán được lập đội với thiên tài mà ai cũng né? Gặp tôi là tôi gật đầu vội ấy chứ.”

“Thoại phim rất là cờ-ring, cờ-ring nha. Ngoài đời ai mà nói chuyện kiểu vậy?”

“Diễn xuất của các diễn viên quá cứng nhắc và vô hồn. Thiên tài thì phải diễn mặt đơ đơ?”

“Giờ tới phim thanh xuân nội địa cũng hết cứu luôn rồi hả?”