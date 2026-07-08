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Hoa hậu Thanh Thủy - Ý Nhi khoe khéo cơ bụng, mặc đồ giản đơn vẫn đẹp hút mắt

JEANIE - Ảnh: FBNV
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HHTO - Hiếm khi chưng diện đồ hiệu, hai nàng hậu Gen Z cùng mang họ Huỳnh là Huỳnh Thị Thanh Thủy và Huỳnh Trần Ý Nhi lựa chọn phong cách ăn mặc thường ngày hết sức đơn giản.

Hai nàng hậu Huỳnh Trần Ý Nhi và Huỳnh Thị Thanh Thủy không chỉ cùng mang họ Huỳnh, cùng đăng quang ngôi vị cao nhất của các cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, mà còn sinh cùng năm 2002 và chỉ cách nhau có 12 ngày.

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Hai người đẹp Gen Z thường xuyên có sự lựa chọn trang phục tương đồng, khoe hình thể săn chắc và nhan sắc trẻ trung rạng rỡ. Mới đây, Thanh Thủy và Ý Nhi lại khiến cộng đồng mạng xuýt xoa vì cùng nhau khoe vòng 2 đáng mơ ước. Hai cô gái cùng cao 1m75, cùng diện phong cách áo thun và quần jeans ống rộng vô cùng đơn giản nhưng rất phổ biến với các bạn trẻ hiện nay.

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Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy ghi dấu ấn với vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính. Người đẹp Đà Nẵng được yêu mến bởi hình ảnh gần gũi, thanh lịch cùng phong thái nhẹ nhàng, năng động. Thanh Thủy cũng thường xuyên chọn công thức quần jeans ống rộng + áo phông trong các trang phục thường ngày.

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Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023 và nhanh chóng trở thành gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Sau đăng quang, cô dành thời gian trau dồi kiến thức và hoàn thiện bản thân. Ý Nhi thường gây chú ý với những lựa chọn thời trang mang hơi hướng năng động, nữ tính.

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Nàng hậu đang có chuyến du lịch tại Thái Lan và cũng thường xuyên lựa chọn cách mix đồ quần jeans ống rộng và áo cotton, crop-top trong những ngày đi chơi ở nước bạn.

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JEANIE - Ảnh: FBNV
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