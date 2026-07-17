Lana Del Rey âm thầm hoàn thành cùng lúc hai album, khi nào mới phát hành?

HHTO - Sau hơn hai năm kể từ album phòng thu gần nhất, Lana Del Rey chính thức công bố dự án âm nhạc mới mang tên "Stove". Đáng chú ý, nữ ca sĩ xác nhận đây sẽ là một album đôi, đi kèm phần album đồng hành "Spyda", đồng thời hé lộ luôn hai thiết kế bìa đĩa vinyl. Tuy nhiên, ngày phát hành album vẫn chưa được hãng đĩa công bố.

Thông tin về 2 album mới được Lana Del Rey chia sẻ trên trang Instagram cá nhân, kèm theo hai hình ảnh bìa đĩa. Ở bìa chính của Stove, nữ ca sĩ xuất hiện trong bộ váy trắng, tạo dáng giữa khung hoa dập nổi cầu kỳ mang hơi hướng cổ điển.

Trong khi đó, bìa của album đồng hành - Spyda lại gợi cảm giác cô tịch, u buồn - nét thẩm mỹ đã gắn liền với âm nhạc của "sầu nữ" trong nhiều năm qua. Theo nữ ca sĩ, cô đã dành khoảng bốn năm để hoàn thiện cả hai dự án.

Chia sẻ về hai dự án, Lana Del Rey cho biết tác phẩm ghi lại trọn vẹn hành trình nội tâm của cô khi vượt qua sự mong chờ, hy vọng, đối diện với những hoài nghi và tìm kiếm những khởi đầu mới. Cô gửi gắm suy nghĩ mới về những người bạn cũ, những giấc mơ mới, biến những trải nghiệm cá nhân thành chất liệu âm nhạc đầy cảm xúc.

Về quá trình thực hiện album, nữ ca sĩ tiết lộ Stove vẫn giữ nguyên tinh thần ban đầu: Một album “tuyệt mỹ như những gì nó vốn được định hình”. Người hâm mộ đã được nghe một số bài hát trong dự án này qua các buổi lưu diễn trước đây của Lana.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Stove, một album thứ hai - Spyda dần hình thành. Đó như một lời tự sự về những gì cô đã trải qua, về sự kiên nhẫn cần có và niềm tin rằng, không phải mọi đổ vỡ trên đời đều xuất phát từ lỗi của bản thân mình. Cô gọi đây là “hai trong số những tác phẩm tuyệt vời nhất đời tôi”, đồng thời gửi lời cảm ơn tới toàn bộ ê-kíp cộng tác đã cùng cô hoàn thiện chặng đường kéo dài suốt nhiều năm.

Hành trình ra mắt Stove khá gian nan với không ít lần đổi tên. Dự án từng được công bố lần đầu với tên gọi Lasso, mang màu sắc nhạc đồng quê, trước khi đổi thành The Right Person Will Stay và cuối cùng “chốt sổ” với cái tên Stove. Trong quá trình chờ đợi, Lana đã lần lượt phát hành các đĩa đơn mở đường như Bluebird, Henry, Come On và White Feather Hawk Tail Deer Hunter để xoa dịu sự mong ngóng của người hâm mộ.

Về mặt sản xuất, do quy trình ép đĩa vinyl thường mất vài tháng, cả hai album hiện vẫn cần thêm thời gian để hoàn tất khâu đóng gói trước khi được gửi đi sản xuất. Chính vì vậy, Lana Del Rey chưa đưa ra ngày phát hành chính thức cụ thể cho bộ đôi album lần này. Dù vậy, thông tin về việc cô “âm thầm” hoàn thành cùng lúc hai dự án đã đủ khiến cộng đồng fan phấn khích, nhất là khi đây được xem là cột mốc đáng chú ý sau album phòng thu trước đó mang tên Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd phát hành năm 2023.