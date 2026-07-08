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Khánh Hòa chính thức đăng cai Miss Cosmo 2026, thời gian tổ chức là khi nào?

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Tỉnh Khánh Hòa chính thức trở thành địa phương đăng cai cuộc thi Miss Cosmo (Hoa Hậu Hoàn vũ Quốc tế) 2026. Mùa giải thứ ba của cuộc thi sẽ quy tụ khoảng 90 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Theo dự kiến, Miss Cosmo 2026 sẽ diễn ra từ ngày 25/12/2026 tại phường Nha Trang, phường Nam Nha Trang và một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Sự kiện được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và tiềm năng du lịch của tỉnh Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế.

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Miss Cosmo lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào năm 2024. Qua hai mùa tổ chức, cuộc thi từng bước khẳng định dấu ấn trên bản đồ sắc đẹp quốc tế, đồng thời lan tỏa tinh thần tôn vinh sự đa dạng và kết nối các nền văn hóa.

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Miss Cosmo 2026 dự kiến chào đón khoảng 90 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hàng trăm khách mời, đối tác, cơ quan truyền thông quốc tế đến Việt Nam trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

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Một trong những khoảnh khắc được người hâm mộ sắc đẹp mong đợi nhất chính là màn sải bước kết thúc nhiệm kỳ của đương kim Miss Cosmo Yolina Lindquist. Người đẹp đến từ Hoa Kỳ sẽ chính thức thực hiện những hoạt động cuối cùng trên cương vị Miss Cosmo 2025 trên sân khấu Chung kết vào ngày 16/1/2027.

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JEANIE - Ảnh: BTC
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