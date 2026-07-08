Zendaya, Dua Lipa cùng chứng minh giày đỏ là tâm điểm thời trang tháng Bảy

HHTO - Mới đầu tháng Bảy, đường phố New York đã ngập tràn cảm hứng mặc đẹp từ hai nàng Zendaya và Dua Lipa, bất ngờ là trang phục cực kỳ đời thường. Điểm cuốn hút nằm ở đôi giày ballet đế bệt màu đỏ nổi bật.

Từ sàn diễn đến street style, có thể thấy giày đỏ đang phủ sóng khắp nơi. Nhưng những hình ảnh mới nhất của Zendaya và Dua Lipa ở New York mới khiến dân tình dành trọn sự ưu ái cho những đôi giày ballet đế bệt màu đỏ.

Và hóa ra, đây lại là món đồ kết hợp cực ăn ý với quần jeans và áo trắng. Dù là phom ống rộng xắn gấu hay quần soóc denim, chỉ cần thêm đôi giày đỏ là cả trang phục có ngay điểm nhấn.

Zendaya chọn cách để đôi giày trở thành tâm điểm

Zendaya diện quần jeans cạp trễ dáng suông, áo tank trắng cơ bản và đôi Tabi ballet đế bệt màu đỏ rượu bằng nhung. Chất liệu này vốn gợi cảm giác mùa Thu, nhưng khi đi cùng denim xanh và áo trắng lại trở nên nhẹ nhàng, tươi tắn hơn rất nhiều, hoàn toàn hợp với tinh thần mùa Hè.

Cô gần như không dùng nhiều phụ kiện, chỉ mang một chiếc túi tote màu be và buộc thêm khăn bandana cùng tông. Chính sự tiết chế ấy khiến đôi giày đỏ càng nổi bật hơn.

Dua Lipa phối ngược công thức nhưng vẫn đẹp không kém

Nếu Zendaya mặc quần dài và áo sát nách thì Dua Lipa lại chọn quần soóc jeans cùng áo thun trắng tay dài rộng rãi. Cô hoàn thiện set đồ bằng túi Chanel Maxi Flap màu đen và đôi giày ballet đế bệt màu đỏ chần bông đặc trưng của Chanel. Chiếc mũ lưỡi trai xanh navy đội ngược giúp tổng thể trông trẻ trung, thoải mái và giảm phần "trưng diện", tăng cảm giác đời thường giản dị.

Là vậy đó, đôi khi không cần thay đổi cả tủ quần áo. Chỉ cần một đôi giày đỏ là công thức quần jeans và áo trắng quen thuộc trở nên mới mẻ và có điểm nhấn rõ ràng.