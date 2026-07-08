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“Men In Black” của ATVNCG2026 gọi tên Thơm Da LAB: Cứ mặc đồ đen là chất lừ

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nhìn vào phong cách ăn mặc của Thơm Da LAB ở ATVNCG2026 là ai cũng phải thừa nhận công thức “càng đơn giản càng đẹp” không bao giờ lỗi mốt.

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Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 có tới 34 nghệ sĩ tham gia, mỗi người một phong cách một cá tính. Người chuộng những trang phục trình diễn đính kết cầu kỳ như BB Trần, người lại sở hữu tủ đồ hiệu choáng ngợp như Trịnh Thăng Bình, nhưng cũng có người lại ghi điểm nhờ gu ăn mặc đơn giản nhưng rất chất.

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Thơm Da LAB chính là Anh Tài gây ấn tượng với style tối giản cả về kiểu dáng lẫn màu sắc nhưng vẫn đầy nam tính, lịch lãm. Ngay từ buổi họp báo giới thiệu chương trình, Quách Văn Thơm chỉ cần diện set đồ phối trắng - đen được cắt may rất khéo, hạn chế dùng phụ kiện nhưng vẫn khiến khán giả bất ngờ với màn biến hình quá ngoạn mục.

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Trong hai tập đầu tiên của ATVNCG 2026, dù thuộc nhóm Anh Tài có gu thời trang đơn giản nhất nhưng Thơm vẫn nhận về vô số lời khen. Công thức áo thun đen cùng quần jeans xanh quá phổ biến nhưng Thơm vẫn không hề bị lu mờ giữa dàn Anh Tài.

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Hoặc thiết kế có cổ xẻ sâu này cũng được nhiều khán giả muốn tìm mua để "cheap moment" với Thơm. Nhìn nam ca sĩ, mọi người càng nhận ra rằng quần áo đơn giản vẫn giúp bạn tỏa sáng khi tìm được phong cách phù hợp với vóc dáng và tính cách.

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Có thể thấy thành viên Da LAB rất thích mặc đồ đen, từ trước khi tham gia ATVNCG 2026, Thơm đã có tủ quần áo màu đen đầy đa dạng từ đồ biểu diễn, đồ tập gym hay đồ đi chơi. Không phối đồ cầu kỳ, không tham phụ kiện, chẳng cần nhiều lớp rườm rà nhưng Thơm vẫn khoe được vẻ năng động, phóng khoáng.

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Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Thơm Da LAB #Quách Văn Thơm #ATVNCG2026 #Thơm Da LAB style

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