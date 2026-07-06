KOSMIK Live Concert ở Las Vegas: Trình diễn hơn 40 tiết mục, SOOBIN "gây suy"

HHTO - Những đoạn clip biểu diễn cực cháy tại KOSMIK Live Concert Las Vegas của dàn nghệ sĩ SpaceSpeakers như SOOBIN, Binz, Rhymastic cùng các khách mời Bùi Công Nam, Kay Trần... đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.

KOSMIK Live Concert 2026 tại Las Vegas D-1 đã diễn ra thành công, để lại nhiều dấu ấn với khán giả. Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ nhà SpaceSpeakers như SOOBIN, Rhymastic, Binz, Kimmese... cùng các khách mời Andree Right Hand, Bùi Lan Hương, Kay Trần, Bùi Công Nam, Xuân Nghi, Lil Wuyn, 16 Typh.

Kế thừa ý niệm đa vũ trụ từ đêm concert năm 2022, KOSMIK Live Concert 2026 được nâng cấp toàn diện. Dưới bàn tay của đạo diễn Kiên Ứng và giám đốc âm nhạc Touliver, các nghệ sĩ đã đưa khán giả đi qua một hành trình trọn vẹn với hơn 40 tiết mục.

Đáng chú ý, Anh Tài Rhymastic đưa khán giả bước vào một không gian đậm tính nghệ thuật, thăng hoa với Giàu Sang và Nến Và Hoa giữa vòng vây của hàng chục ngọn nến lung linh. Nam rapper cũng có màn kết hợp ăn ý cùng Chị Đẹp Bùi Lan Hương với hai ca khúc Nhan Sắc. Sự xuất hiện của Anh Tài SOOBIN đưa khán giả chạm đến một miền cảm xúc mới. Nam ca sĩ khoe kỹ năng lướt phím điêu luyện trên piano, mở ra không gian Ballad hoài niệm với Phía Sau Một Cô Gái và Giá Như.

"Hoàng tử Ballad" SOOBIN gây suy với bản hit Phía Sau Một Cô Gái. - Nguồn clip: @107b

Trong khi đó, Anh Tài Binz tái hiện chân thực không gian đường phố tráng lệ qua They Said, Gene và bản hit Big City Boy. Ở một góc khác, Anh Tài Cường Seven xuất hiện đầy cuốn hút, hóa thân thành quý ông lịch lãm trình diễn bản mashup Beautiful Girl - Quên Lối Về cùng các dancer bên cạnh các khối hộp mica phát sáng huyền ảo.

Về phía khách mời, Andree Right Hand biến sân khấu thành một sàn đấu Boxing rực lửa, oanh tạc bằng bản mashup rồi kết hợp ngẫu hứng cùng Binz trong Krazy. Chuyến du hành KOSMIK càng thêm đa sắc với sân khấu của dàn Anh Tài - Chị Đẹp. Khán giả thưởng thức phần trình diễn của Xuân Nghi và Kiên Ứng với Summer Night, Bùi Công Nam trổ tài đàn piano đầy cảm xúc với I Love You và khuấy động sân khấu cùng Chúa Tể; Bùi Lan Hương hóa thân đầy ma mị trong Ngày Chưa Giông Bão; Kay Trần "đốt cháy" mọi giác quan qua Gọi Cháy Máy, Phía Sau Em.

Dàn khách mời Kay Trần, Bùi Công Nam, Xuân Nghi, Bùi Lan Hương tỏa sáng tại đêm diễn.

Điểm nhấn của đêm nhạc phải kể đến sân khấu Nước Hoa khi hàng ngàn khán giả không ngừng hò reo phấn khích chứng kiến sự trở lại của những Nam thần rực lửa của ATVNCG K24 gồm SOOBIN, Kay Trần, Cường Seven và Kiên Ứng. Sức nóng chạm đỉnh khi SOOBIN tiếp nối bằng Blackjack, trước khi hội ngộ cùng Binz và Rhymastic trong Freaky Squad. Đêm nhạc kết thúc trong sự vỡ òa khi giai điệu Nguyên Team Đi Vào Hết vang lên, quy tụ tất cả các nghệ sĩ cùng hòa giọng.

Phần trình Nước Hoa từng "làm mưa làm gió" tại ATVNCG 2024. Nguồn clip: @107b

Bên cạnh chất lượng âm nhạc "đã tai", nhiều khán giả "đu concert" còn dành lời khen cho phần dàn dựng với hệ thống cầu thang, đàn grand piano, dàn đèn đường, bối cảnh võ đài, hệ thống ánh sáng, hiệu ứng khói, lửa, confetti được chuẩn bị chỉn chu.

Dàn nghệ sĩ khuấy động sân khấu tại Mỹ. Nguồn clip: @107b

Trong khi đó, đêm nhạc thứ hai được diễn ra vào tối 5/7 (theo giờ Las Vegas) cũng được khán nhận xét "cháy không kém D-1".