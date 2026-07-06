Dàn Anh tài K24 đồng lòng bảo vệ Biệt đội Tái Xuất, Gai Con lan tỏa sự gắn kết

HHTO - Trước những tranh cãi hướng về Biệt đội Tái Xuất tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, các Anh tài khóa 2024 đã cùng gửi lời động viên đồng đội, còn Gai Con lựa chọn lan tỏa những thông điệp tích cực thay vì tiếp tục cuốn vào những cuộc đối đầu trên mạng xã hội.

Sau hai tập đầu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026, sự trở lại của các Anh tài K24 là Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Mang theo lợi thế về kinh nghiệm, độ nhận diện và lượng người hâm mộ tích lũy từ ATVNCG 2024, Biệt đội Tái Xuất được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những dấu ấn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho sự đầu tư về tạo hình, khả năng làm chủ sân khấu và kinh nghiệm trình diễn, nhóm cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về phong cách biểu diễn và cách xây dựng tiết mục.

Tiết mục của nhóm bị một bộ phận khán giả đánh giá thiếu điểm nhấn về âm nhạc và chưa tạo được cảm xúc như những màn trình diễn từng làm nên thương hiệu ở ATVNCG 2024.

Điều khiến nhiều Gai Con lo ngại không nằm ở những góp ý chuyên môn, mà là việc có không ít bài đăng và bình luận đã chuyển sang công kích cá nhân, miệt thị ngoại hình, phong cách của 5 nghệ sĩ. Một số bài viết công kích thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, kéo theo làn sóng bình luận với ngôn từ ngày càng gay gắt. Nhiều Gai Con cho rằng đây là điều bất thường bởi phần lớn những nội dung tiêu cực đến từ các tài khoản mới lập, tài khoản phụ hoặc tài khoản ẩn danh, sử dụng cách diễn đạt tương tự nhau và liên tục đăng tải những nội dung mang tính kích động.

Thay vì đáp trả bằng tranh cãi, nhiều Gai Con đồng loạt "đẩy" những nội dung tích cực, lan tỏa đúng tinh thần gắn kết mà cả chương trình đã gây dựng suốt 2 năm qua.

Sau khi tập 2 phát sóng, Anh tài Đinh Tiến Đạt tiết lộ các thành viên của Gia tộc Anh tài K24 đã trò chuyện với nhau rất nhiều. Jun Phạm cũng chia sẻ bản thân không quá để ý đến những tranh cãi, nhưng vì nhận được nhiều lời hỏi thăm từ các anh em nên cũng biết phần nào sự việc đang diễn ra.

Điểm chung trong những chia sẻ của các Anh tài là mong muốn bảo vệ Biệt đội Tái Xuất, đồng thời kêu gọi khán giả dành sự yêu thương và tôn trọng cho cả các Anh tài K24 và K26, đúng với tinh thần mà chương trình đã xây dựng suốt thời gian qua. Không chỉ các Anh tài K24, nhiều Anh tài K26, đội ngũ FOH của chương trình cũng đồng loạt gửi lời động viên tới nhóm.

Nhiều Anh tài như Tự Long, Đăng Khôi, Hoàng Hiệp, Quốc Thiên, Đinh Tiến Đạt, S.T Sơn Thạch... và cả "thần đèn" Long Kenji của K24 cũng lên tiếng động viên các Anh tài và trấn an Gai Con.

Anh tài Bùi Công Nam﻿ hòa giọng Hỏa Ca (ca khúc chủ đề của K24) cùng Gai Con tại Mỹ và nhắn nhủ muốn "gửi một cái ôm tới tất cả các Anh tài". Nguồn clip: @phoenixxdoxx

Với nhiều Gai Con, điều đáng quý nhất sau những ngày "khói lửa" không phải là cuộc tranh luận ai đúng ai sai, mà là cách các nghệ sĩ vẫn lựa chọn đứng về phía nhau. Những bài đăng, bức ảnh kỷ niệm hay tin nhắn gửi người hâm mộ giữa đêm,... đã khiến nhiều khán giả tin rằng, dù bước sang một niên khóa mới với nhiều thay đổi, tình cảm giữa các Anh tài vẫn mãi vẹn nguyên.