Dàn Anh tài K24 đồng lòng bảo vệ Biệt đội Tái Xuất, Gai Con lan tỏa sự gắn kết

Sau hai tập đầu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026, sự trở lại của các Anh tài K24 là Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Mang theo lợi thế về kinh nghiệm, độ nhận diện và lượng người hâm mộ tích lũy từ ATVNCG 2024, Biệt đội Tái Xuất được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những dấu ấn mới.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho sự đầu tư về tạo hình, khả năng làm chủ sân khấu và kinh nghiệm trình diễn, nhóm cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về phong cách biểu diễn và cách xây dựng tiết mục.
Điều khiến nhiều Gai Con lo ngại không nằm ở những góp ý chuyên môn, mà là việc có không ít bài đăng và bình luận đã chuyển sang công kích cá nhân, miệt thị ngoại hình, phong cách của 5 nghệ sĩ. Một số bài viết công kích thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, kéo theo làn sóng bình luận với ngôn từ ngày càng gay gắt. Nhiều Gai Con cho rằng đây là điều bất thường bởi phần lớn những nội dung tiêu cực đến từ các tài khoản mới lập, tài khoản phụ hoặc tài khoản ẩn danh, sử dụng cách diễn đạt tương tự nhau và liên tục đăng tải những nội dung mang tính kích động.
Sau khi tập 2 phát sóng, Anh tài Đinh Tiến Đạt tiết lộ các thành viên của Gia tộc Anh tài K24 đã trò chuyện với nhau rất nhiều. Jun Phạm cũng chia sẻ bản thân không quá để ý đến những tranh cãi, nhưng vì nhận được nhiều lời hỏi thăm từ các anh em nên cũng biết phần nào sự việc đang diễn ra.
Điểm chung trong những chia sẻ của các Anh tài là mong muốn bảo vệ Biệt đội Tái Xuất, đồng thời kêu gọi khán giả dành sự yêu thương và tôn trọng cho cả các Anh tài K24 và K26, đúng với tinh thần mà chương trình đã xây dựng suốt thời gian qua. Không chỉ các Anh tài K24, nhiều Anh tài K26, đội ngũ FOH của chương trình cũng đồng loạt gửi lời động viên tới nhóm.
Với nhiều Gai Con, điều đáng quý nhất sau những ngày "khói lửa" không phải là cuộc tranh luận ai đúng ai sai, mà là cách các nghệ sĩ vẫn lựa chọn đứng về phía nhau. Những bài đăng, bức ảnh kỷ niệm hay tin nhắn gửi người hâm mộ giữa đêm,... đã khiến nhiều khán giả tin rằng, dù bước sang một niên khóa mới với nhiều thay đổi, tình cảm giữa các Anh tài vẫn mãi vẹn nguyên.