Hậu World Cup, Erling Haaland và bạn gái "chiếm sóng" show Dolce & Gabbana

HHTO - Erling Haaland sánh đôi cùng bạn gái "thanh mai trúc mã" dự show Dolce & Gabbana. Vừa được khen "tuyệt đối điện ảnh", Haaland lại khiến netizen choáng với bức hình selfie ở góc độ "hung thần hơn cả Getty Images".

Khép lại hành trình tại World Cup 2026, Erling Haaland gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Vừa trở về quê nhà, nam cầu thủ chỉ kịp tham dự buổi tiếp đón với Hoàng gia Na Uy sau đó vội di chuyển sang Ý để dự show thời trang Dolce & Gabbana.

"Quái thú" sân cỏ World Cup 2026 gây trầm trồ với diện mạo quý ông lịch lãm trên hàng ghế đầu show diễn. Haaland diện âu phục trắng, kết hợp sơ mi lụa bên trong, chọn kính mát và giày đan màu xanh dương làm điểm nhấn tạo hình.

Diện mạo giữ đúng tinh thần may đo của nhà mốt Ý nhưng vẫn mang nét phóng khoáng quen thuộc của Haaland. Sánh đôi cùng tiền đạo người Na Uy là bạn gái Isabel Haugseng Johansen trong mẫu đầm kim tuyến xuyên thấu xẻ sâu, đồng điệu với nam tiền đạo 26 tuổi.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho giao diện bảnh bao, lịch lãm của chân sút người Na Uy. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn không quên "rổ meme" của anh trên MXH, đặc biệt là sau khi anh tự tay đăng tấm hình selfie tại sự kiện ở góc chụp "hung thần hơn cả Getty Images". "Giao diện tuyệt đối điện ảnh, đẹp mã mà vẫn mắc cười. Đúng chất Haaland!" - netizen bình luận.

Hiệu ứng từ sân cỏ World Cup khiến cặp đôi trở thành khách mời được truyền thông săn đón nhất trên hàng ghế đầu. Khán giả bản xứ ùa ra đường để giao lưu, xin chụp ảnh cùng chàng cầu thủ hot nhất World Cup mùa này.

Erling Haaland đã có quan hệ thân thiết với nhà mốt Ý trong nhiều mùa. Nam cầu thủ thường đồng hành cùng bạn gái trong các show thời trang của nhà mốt. Cặp đôi ghi điểm với gu thời trang thanh lịch, đồng điệu. Nàng WAGs Isabel Haugseng Johansen chuộng các thiết kế xuyên thấu, cắt xẻ táo bạo nhưng tiết chế khéo léo.

Một ngày trước, trên đường trở về quê nhà sau hành trình World Cup 2026, Erling Haaland gây chú ý khi xuất hiện cùng mẫu túi xách bắt mắt từ Dolce & Gabbana. Thiết kế Sicily Tote từ BST Xuân Hè 2027, vừa ra mắt trên sàn runway tháng trước, chưa được mở bán chính thức.



Erling Haaland là hiện tượng nổi bật nhất World Cup 2026. Sức hút của anh không chỉ đến từ phong độ ấn tượng trên sân cỏ mà còn ở gu thời trang độc đáo. Nam cầu thủ được mệnh danh là "tay chơi" hàng hiệu sành điệu nhất World Cup mùa này.

"Chiến binh Viking" sở hữu BST túi xách Hermès dòng Haut à Courroies (HAC) quý hiếm, có giá trị nghệ thuật cao. Theo tạp chí VOGUE Đài Loan, các chuyên gia thị trường hàng xa xỉ nhận định BST túi xách của Haaland có thể trị giá hơn 800.000 đô la Mỹ (khoảng 21 tỷ đồng), chỉ tính riêng những mẫu anh đã công khai trước công chúng.