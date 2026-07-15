Zendaya đẹp siêu thực tựa nữ thần trên thảm đỏ quảng bá phim "The Odyssey"

HHTO - "Zendaya chưa bao giờ hết peak! Không bao giờ có tạo hình đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn”; “Trang phục đẹp nhất của cô ấy luôn là bộ tiếp theo” - các tín đồ thời trang cảm thán sau màn xuất hiện siêu thực của “nữ thần” Zendaya trên thảm đỏ The Odyssey tại New York.

Chỉ trong hơn một tháng, Zendaya đã thực hiện hai chiến dịch thời trang hoàn toàn đối lập nhưng đều gây tiếng vang lớn. Ở tour quảng bá Spider-Man: Brand New Day, mỹ nhân Hollywood lồng ghép khéo léo chi tiết mạng nhện, gam màu biểu tượng vào từng lần xuất hiện.

Tới thảm đỏ The Odyssey, Zendaya đắm chìm hoàn toàn vào thế giới thần thoại Hy Lạp. Tại điểm dừng chân mới nhất của đoàn phim tại New York (Mỹ), Zendaya lăng xê thiết kế Thu Đông 2025 của Matières Fécales.

Bộ váy có phần cúp ngực khoét sâu, ôm sát cơ thể trước khi đổ xuống thành những lớp vải mềm mại như lông vũ. Điểm nhấn đắt giá nằm ở đôi cánh khổng lồ phía sau, tạo ra hiệu ứng thị giác ấn tượng. Sao nữ hoàn thiện tạo hình với đôi giày có phần gót điêu khắc độc đáo, trang sức Chopard.

Trong lần xuất hiện này, Zendaya chọn kiểu trang điểm mộc mạc. Lớp make-up tập trung vào làn da ngăm, nhấn nhẹ vào má hồng và son môi màu nude. Phần tóc giả dài ngang hông được tết đuôi cá, đánh rối nhẹ. Vài lọn xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt làm tăng vẻ thanh thoát.

Tổng thể tạo hình gợi liên tưởng mạnh mẽ tượng nữ thần chiến thắng Samothrace của Hy Lạp. Truyền thông quốc tế nhận định đây là bộ cánh viral nhất chiến dịch quảng bá. "Zendaya không bao giờ có tạo hình đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn" ; "Outfit đẹp nhất của cô ấy luôn là bộ tiếp theo"... - các tín đồ thời trang bình luận về phong độ ăn mặc của "nữ hoàng thảm đỏ" thế hệ mới.

Tạo hình "thoát tục" của Zendaya đánh dấu giai đoạn diva Law Roach "dấn thân" nhiều hơn vào bối cảnh sử thi của dự án "khủng".

Điểm được đánh giá cao nhất ở giao diện này không nằm ở mức độ cầu kỳ, mà ở sự tiết chế. Cả một hệ thống từ trang phục đến phụ kiện, make-up, mọi chi tiết đều được tính toán "vừa vặn" để gợi nhớ hình tượng nữ thần Athena do cô thủ vai trong phim. So với dàn cast, Zendaya không "lấn lướt" hay đi lệch khỏi chủ đề chung nhưng là người đẩy concept đi xa nhất, thành công nhất.

Tạo hình "nữ thần" này cũng nhắc nhớ lại hình ảnh Zendaya thời đóng Shake It Up năm 2011 với một bộ cánh thiên thần tương tự. Sau 15 năm, nữ diễn viên cho thấy sự lột xác gần như toàn diện về thần thái lẫn khả năng làm chủ thời trang.