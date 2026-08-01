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Mai Ngô đạt hạng mấy tại Chung kết Miss Supranational 2026?

JEANIE - Ảnh và video clip: FBNV
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HHTO - Rạng sáng ngày 1/8 (giờ Việt Nam), chung kết Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) 2026 đã diễn ra tại Ba Lan. Đại diện Việt Nam là Á hậu Mai Ngô xuất sắc ghi tên mình vào Top 12 chung cuộc, cô đã trình diễn thế nào?

Trong đêm chung kết, Mai Ngô cùng dàn thí sinh mở màn bằng tiết mục đồng diễn. Sau đó, cô xuất hiện trong thiết kế váy trắng đính kết bắt mắt, tay cầm cờ Việt Nam đầy tự hào.

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Mai Ngô được gọi tên vào Top 24 và bước vào phần trình diễn bikini.

Người đẹp sải bước tự tin, khoe hình thể khoẻ khoắn, săn chắc. Mai Ngô được đánh giá cao ở kỹ năng trình diễn nhờ có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu.

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Sau phần trình diễn bikini, Mai Ngô là thí sinh đầu tiên được gọi tên vào Top 12 chung cuộc cùng các người đẹp đến từ Tanzania, Brazil, Ấn Độ, Venezuela, Cộng hòa Czech, Pháp, Indonesia, Ba Lan, Nigeria, Philippines, Tây Ban Nha.

Mai Ngô trình diễn trang phục dạ hội tại Chung kết Miss Supranational 2026.

Trong vòng ứng xử ở Top 12, Mai Ngô khẳng định nếu có cơ hội giành chiến thắng, cô sẽ dùng tầm ảnh hưởng của mình để trao quyền cho phụ nữ, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ: “Không quan trọng bạn là ai, bạn đến từ đâu hay màu da của bạn là gì, miễn bạn kiên định với giá trị cốt lõi của mình, bạn sẽ đạt được bất kỳ điều gì mà bạn mong muốn”.

Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi Miss Supranational 2026, Á hậu Mai Ngô duy trì phong độ ổn định. Người đẹp liên tục cập nhật các hoạt động trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên livestream giao lưu cùng người hâm mộ quê nhà. Sự gần gũi, cởi mở giúp Mai Ngô nhận được lượng lớn sự ủng hộ từ cộng đồng nhan sắc Việt.

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Ảnh: Missosology

Chung cuộc, đại diện Philippines được gọi tên cho ngôi vị Miss Supranational 2026. Các danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về các thí sinh đến từ Pháp, Brazil, Nigeria và Cộng hòa Czech.

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JEANIE - Ảnh và video clip: FBNV
#Á hậu Mai Ngô #Miss Supranational 2026 #Chung kết #Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 #Việt Nam #Top 12

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