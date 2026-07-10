Mai Ngô hé lộ "chiêu" cho Miss Supranational 2026, bật mí dự án điện ảnh

HHTO - Sau khi chính thức được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2026, Mai Ngô chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho đấu trường quốc tế, tiết lộ "chiêu thức" sân khấu đang ấp ủ và bật mí đang tham gia một dự án điện ảnh.

Ngày 10/7, Mai Ngô chính thức được công bố là đại diện Việt Nam tham dự Miss Supranational 2026. Sự kiện đánh dấu hành trình mới của cô sau khi lọt Top 12 chung cuộc tại Miss Charm 2025. Buổi công bố thu hút sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp và bạn bè thân thiết đến chúc mừng như Lâm Khánh Chi, Như Vân - Miss Global 2025, Hóa Trần cùng các thí sinh bước ra từ Miss International Queen Vietnam.

Lâm Khánh Chi gửi lời chúc mừng đến đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Supranational 2026.

Hóa Trần (áo đen) và Kang Chul (áo trắng) tươi tắn bên cạnh Mai Ngô.

Chia sẻ về quyết định tiếp tục chinh chiến quốc tế, Mai Ngô cho biết cô từng đối mặt với nhiều luồng ý kiến khác nhau khi đến đấu trường Miss Supranational 2026. Tuy nhiên, cô lựa chọn lắng nghe bản thân: "Tôi chọn nghe theo con tim và muốn cháy hết mình với cơ hội này". Tại sự kiện, người bạn thân Như Vân cũng dành nhiều lời động viên, tiếp nối sự đồng hành và "nhả vía" từ thời điểm Mai Ngô dự thi Miss Charm.

Mai Ngô và Như Vân "rôm rả" tại sự kiện.

Hoa hậu Như Vân đến "nhả vía" cho cô bạn thân Mai Ngô trước thềm thi đấu.

Mai Ngô chia sẻ về những câu chuyện xoay quanh cuộc thi Miss Supranational 2026.

Về quá trình chuẩn bị chuyên môn, đại diện Việt Nam tiết lộ đang ấp ủ một "chiêu thức" dành riêng cho phần trình diễn sắp tới. Rút kinh nghiệm từ Miss Charm, Mai Ngô nhận ra một số ý tưởng tung bột tạo hiệu ứng trực tiếp tốt nhưng chưa phát huy tối đa khi lên hình. Do đó, ở lần xuất ngoại này, cô tính toán kỹ lưỡng hơn về góc máy và cách khán giả theo dõi qua màn hình. Mai Ngô hy vọng khi sang Ba Lan sẽ tìm đủ thiết bị và "đồ chơi" cần thiết nhằm hiện thực hóa trọn vẹn ý tưởng trên sân khấu.

Mai Ngô hi vọng tìm được đủ dụng cụ để "bung lụa" trên sân khấu Miss Supranational 2026.

Bên cạnh kế hoạch rèn luyện cho đấu trường nhan sắc, Mai Ngô cũng bất ngờ chia sẻ về dự án nghệ thuật mới. Cô cho biết khoảng một tháng qua lịch trình cá nhân gần như kín hoàn toàn vì phải đồng hành cùng một bộ phim điện ảnh, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả khi dự án được chính thức công bố trong thời gian tới.

Mai Ngô trả lời về việc có "soi" trang cá nhân của các đối thủ hay không.