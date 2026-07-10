Mai Ngô hé lộ "chiêu" cho Miss Supranational 2026, bật mí dự án điện ảnh

Ngày 10/7, Mai Ngô chính thức được công bố là đại diện Việt Nam tham dự Miss Supranational 2026. Sự kiện đánh dấu hành trình mới của cô sau khi lọt Top 12 chung cuộc tại Miss Charm 2025. Buổi công bố thu hút sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp và bạn bè thân thiết đến chúc mừng như Lâm Khánh Chi, Như Vân - Miss Global 2025, Hóa Trần cùng các thí sinh bước ra từ Miss International Queen Vietnam.
Chia sẻ về quyết định tiếp tục chinh chiến quốc tế, Mai Ngô cho biết cô từng đối mặt với nhiều luồng ý kiến khác nhau khi đến đấu trường Miss Supranational 2026. Tuy nhiên, cô lựa chọn lắng nghe bản thân: "Tôi chọn nghe theo con tim và muốn cháy hết mình với cơ hội này". Tại sự kiện, người bạn thân Như Vân cũng dành nhiều lời động viên, tiếp nối sự đồng hành và "nhả vía" từ thời điểm Mai Ngô dự thi Miss Charm.
Về quá trình chuẩn bị chuyên môn, đại diện Việt Nam tiết lộ đang ấp ủ một "chiêu thức" dành riêng cho phần trình diễn sắp tới. Rút kinh nghiệm từ Miss Charm, Mai Ngô nhận ra một số ý tưởng tung bột tạo hiệu ứng trực tiếp tốt nhưng chưa phát huy tối đa khi lên hình. Do đó, ở lần xuất ngoại này, cô tính toán kỹ lưỡng hơn về góc máy và cách khán giả theo dõi qua màn hình. Mai Ngô hy vọng khi sang Ba Lan sẽ tìm đủ thiết bị và "đồ chơi" cần thiết nhằm hiện thực hóa trọn vẹn ý tưởng trên sân khấu.
Bên cạnh kế hoạch rèn luyện cho đấu trường nhan sắc, Mai Ngô cũng bất ngờ chia sẻ về dự án nghệ thuật mới. Cô cho biết khoảng một tháng qua lịch trình cá nhân gần như kín hoàn toàn vì phải đồng hành cùng một bộ phim điện ảnh, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả khi dự án được chính thức công bố trong thời gian tới.