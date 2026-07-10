Dưới Ô Cửa Sáng Đèn: Nữ chính xinh nhưng tính cách lại thiếu EQ trầm trọng

HHTO - Dù Ngọc Huyền từng nhận mình là “báo thủ” từ khi phim "Dưới ô cửa sáng đèn" ra mắt, nhưng khán giả vẫn vô cùng bức xúc trước những rắc rối mà nhân vật của cô gây ra.

Trong buổi quảng bá phim Dưới Ô Cửa Sáng Đèn, Ngọc Huyền từng vui vẻ nhận mình là “báo hồng” như muốn bật mí rằng nhân vật của cô là chuyên gia gây rắc rối khiến người thân đau đầu. Dù biết trước như vậy, khán giả vẫn càng xem càng bức xúc với vai Ngọc Vân.

Đó là cô nàng tưng tửng, vô tư vô lo nên luôn khiến người khác phải lo lắng cho mình. Ngọc Vân lao đầu vào hẹn hò với Hoàng - một gã trai ích kỷ, vô trách nhiệm, lừa gạt cô hết lần này đến lần khác. Người nhà khuyên can thì Ngọc Vân trách móc mọi người phá hỏng hạnh phúc của mình.

Đến khi biết mình có thai trong khi bạn trai đã lạnh lùng chia tay, Ngọc Vân vẫn vô tư hồn nhiên mà khiến người khác phải lo hộ. Cô nàng vẫn mải giận dỗi anh trai vì đã xen vào chuyện của mình khiến bạn trai bỏ đi, vẫn thấy việc có người phải quan tâm chăm sóc mình là chuyện đương nhiên.

Khán giả bức xúc vì Ngọc Vân có lớn mà không có khôn, bạn trai đã nhiều lần lộ bản chất tồi tệ nhưng vẫn sẵn sàng bỏ qua và liên tục làm ảnh hưởng đến gia đình. Nhiều người không chịu nổi nhân vật này nên đã vào trang cá nhân của Ngọc Huyền để xả cơn giận dữ, khiến nữ diễn viên đành phải nhắn nhủ “Ai ghét mình quá không thể chịu được thì cố gắng kiềm chế nha”.

Trước đây, Ngọc Huyền vẫn ghi điểm với kiểu vai cô gái lí lắc, đáng yêu trong Thương Ngày Nắng Về, Món Quà Của Cha. Lần này, cô chấp nhận mạo hiểm với dạng vai biết chắc sẽ bị ghét nhưng không ngờ khán giả lại phản ứng gay gắt đến vậy. Nhưng điều này chứng tỏ Ngọc Huyền đã thành công, phá bỏ được định kiến “xinh nhưng diễn xuất chưa đa dạng” mà nhiều người vẫn nói về mình.