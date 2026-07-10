ATVNCG 2026 lùi lịch phát sóng tập 3, Anh Tài Đinh Tiến Dũng rút khỏi chương trình

HHTO - Thông tin Anh Tài Dũng DT (Đinh Tiến Dũng) thông báo rút khỏi chương trình từ ngày 10/7 và tập 3 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 dời lịch phát sóng sang tuần sau 18/7 khiến netizen bàn tán xôn xao.

Chiều 10/7, fanpage chính thức của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khiến Gai Con hẫng một nhịp khi bất ngờ đưa thông báo thay đổi lịch phát sóng tập 3.

Phía nhà sản xuất đưa lý do: "Căn cứ theo công văn số 410-CV/TTQCKTBQ của Trung tâm Quảng cáo và Khai thác Bản quyền (Đài Truyền hình Việt Nam) ngày 10/7/2026, Chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai xin trân trọng thông báo: Tập 3 của chương trình dự kiến phát sóng vào ngày 11/07/2026 sẽ được tạm hoãn". Thay vào đó, lịch phát sóng mới dự kiến sẽ lùi lại vào tối thứ Bảy ngày 18/7.

Chương trình thông báo tạm hoãn lịch phát sóng tập 3.

Chỉ 1 giờ sau đó, netizen lại được dịp xôn xao khi chương trình tiếp tục đưa thông báo khẩn về việc Anh Tài Dũng DT (Đinh Tiến Dũng) sẽ không còn đồng hành cùng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, kể từ ngày hôm nay 10/7/2026. Phía NSX dành sự tôn trọng cho quyết định của Anh Tài Dũng DT - theo nguyện vọng cá nhân của anh.

Anh Tài Đinh Tiến Dũng sẽ dừng hành trình "vượt chông gai", khán giả dự đoán chương trình sẽ tiếp tục ghi hình với đội hình 33 Anh Tài.

Song song đó, trên trang cá nhân, Anh Tài Đinh Tiến Dũng cũng chia sẻ một bài viết - để ở chế độ bạn bè - bày tỏ rõ hơn về quyết định của bản thân. "Giáo sư Cù Trọng Xoay" gửi lời cảm ơn đến bạn bè, người thân, khán giả đã yêu mến và đồng hành trong suốt hành trình vừa qua.

"Những ngày qua, giữa những lịch quay dày đặc, tôi nhận thấy những áp lực từ dư luận đã bắt đầu ảnh hưởng lớn đến chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 và đặc biệt là ảnh hưởng đến cả công tác truyền thông hình ảnh cá nhân của các Anh tài khác.

Hiểu được công sức và sự tận lực của một tập thể lớn như vậy, nên sau khi suy nghĩ và trao đổi với BTC chương trình, tôi quyết định sẽ chủ động xin rút khỏi chương trình.

Biết là sẽ có thêm nhiều công việc hơn cho mọi người trong công tác hậu kỳ hình ảnh, nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ giúp chương trình được ổn định hơn".

Chia sẻ về định hướng sắp tới, Đinh Tiến Dũng nói rằng sẽ quay trở lại với công việc hằng ngày.