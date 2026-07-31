Nghi vấn Park Si Woo (Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên) là thiếu gia đi làm vì đam mê

HHTO - Rất nhiều chi tiết cho thấy nam chính "Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên" (The Prosecutor's Proposal) Park Si Woo là một "anh tài chính".

Lee Chae Ha trong Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên trông mong manh và yếu thế, nhưng Park Si Woo ngoài đời lại "lực vô cùng". Nếu suy đoán về gia thế của anh là đúng, fan càng được truyền cảm hứng về nỗ lực theo đuổi đam mê từ vị trí thấp nhất của Si Woo.

Si Woo từng tham gia nhiều show sống còn nhưng bị loại sớm. Anh ra mắt với BLANK2Y được vài tháng thì tạm dừng hoạt động rồi rời công ty quản lý. Fan K-Pop không lạ gì chuyện các thần tượng gánh nợ dù đã hoạt động vài năm do phải chi trả phí đào tạo - đầu tư cho công ty chủ quản và đoán rằng Park Si Woo phải tiêu tốn không ít cho sự nghiệp thần tượng.

Vừa là nghệ sĩ vừa là giám đốc điều hành của công ty do bản thân thành lập không phải chuyện hiếm. Nhưng thông thường, đó là những ngôi sao đã gây dựng được danh tiếng nhất định và có vị thế trong giới. Park Si Woo lập công ty vào tháng 6/2026 khi sự nghiệp chỉ cách vạch xuất phát vài bước chân. INUFF đang mở đợt tuyển talent. Đây là những lý do vì sao anh trở thành CEO ở tuổi 25 là minh chứng rõ nhất cho thấy tiềm lực kinh tế "không vừa" của nam diễn viên cũng như phía gia đình.

Mọi thông tin cụ thể về gia đình, xuất thân của Park Si Woo đều kín bưng trên truyền thông. Nam diễn viên là đại thiếu gia chỉ là suy đoán.

Nhiều fan cũng đoán, chắc chắn "tổng tài Park" là "anh tài chính" bởi không khó bắt gặp anh mặc đồ hiệu, đi xe sang. Trong buổi họp mặt xem tập cuối Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên, Si Woo đã tặng mỗi nhân viên một lọ nước hoa Jo Malone. Anh chiêu đãi 2.000 phần nước ép dưa hấu cho các fan Hàn - Trung. Sau lịch trình kín ở Trung Quốc vài ngày, Park Si Woo đã chuyển hết thư tay của fan về Hàn Quốc (gồm kiện hành lý 10 va li và một lượng kha khá được gửi theo đường chuyển phát nhanh).

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên là dự án chiếu mạng kinh phí thấp nên chắc chắn cát-xê của Park Si Woo không cao. Dù phim nổi tại nhiều quốc gia nhưng số hợp đồng quảng cáo anh nhận được cũng chưa mạnh và được thanh toán nhanh đến mức đủ anh "vung tiền" như trên. Vì thế, nhiều fan đùa rằng Park Si Woo chính là "Ju Tae Seon đời thực" và chỉ đi làm vì đam mê.