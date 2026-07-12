Ngọc Huyền vẫn rất xinh nhưng cứ mãi quẩn quanh với dạng vai này lại không ổn

HHTO - Khán giả đều công nhận Ngọc Huyền xinh đẹp, ăn hình nhưng nếu muốn đi đường dài ở phim giờ vàng, cô sẽ cần cố gắng nhiều hơn chứ không thể mãi đóng một dạng vai.

Phim giờ vàng VTV ngày càng xuất hiện nhiều nhân tố mới có ngoại hình, có tiềm năng diễn xuất, nên cuộc cạnh tranh giành vai chính sẽ ngày càng quyết liệt. Trong số các mỹ nhân trên màn ảnh VTV, Ngọc Huyền có hành trình khá suôn sẻ khi ngay từ phim đầu tiên Thương Ngày Nắng Về đã có ngay vai thứ chính.

Nữ diễn viên sở hữu gương mặt xinh đẹp thanh thuần, nụ cười sáng, tạo cảm giác dễ chịu cho người xem. Từ đó mà Ngọc Huyền thường được giao những vai diễn vô tư lự, có lớn mà chẳng có khôn, hành xử nông nổi nên thường gây rắc rối cho người khác.

Ở Thương Ngày Nắng Về, nhân vật Vân Vân của cô đã bị hắt cả bát bún nóng vào người vì hẹn hò với chàng trai đã có bạn gái. Tới Món Quà Của Cha, Ngọc Huyền lại vào vai cô con gái út quen được cưng chiều nên chưa có kinh nghiệm sống, đầy cả tin khiến cả nhà mệt mỏi lo lắng không ngừng.

Cô thường vào vai thiếu nữ hồn nhiên, thiếu chín chắn.

Tới Dịu Dàng Màu Nắng, vai diễn của Ngọc Huyền khiến khán giả bực mình vì nhà nghèo nhưng lại hay đòi hỏi, coi việc người khác giúp đỡ mình là nghĩa vụ, nói chuyện thiếu suy nghĩ… Mới đây nhất, Dưới Ô Cửa Sáng Đèn thì Ngọc Huyền vẫn tiếp tục nhận kiểu vai quen thuộc. Cô gái quen được gia đình bao bọc nên suy nghĩ hồn nhiên, thích gì làm nấy, đến lúc gặp hậu quả nặng nề vẫn đổ lỗi cho người khác mà chẳng bao giờ nhìn lại bản thân…

Vai diễn mới nhất của Ngọc Huyền vẫn gây ra nhiều rắc rối.

Cũng vì Ngọc Huyền liên tục đảm nhận kiểu vai diễn giống nhau, đến biểu cảm cũng lặp đi lặp lại khiến cho khán giả nhận thấy cô nên thay đổi. Bởi phim giờ vàng VTV đang có rất nhiều diễn viên vừa có ngoại hình vừa có diễn xuất đa dạng, nếu Ngọc Huyền không bứt phá, cô sẽ dậm chân tại chỗ. Có lẽ nữ diễn viên nên thử sức với những kiểu vai chín chắn, mạnh mẽ, tự tay gây dựng mọi thứ thay vì chờ đợi người khác giúp đỡ.