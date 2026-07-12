Thái VG "có mong" khán giả, trải lòng về Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

HHTO - Sau màn trình diễn Dạt Vào Tim Em của Thái VG, IT'S CHARLES. và CHENG tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, lời cảm ơn có phần "lơ lớ" của Thái VG cùng bài đăng trải lòng trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Sau khi tiết mục Dạt Vào Tim Em do Thái VG, IT'S CHARLES. và CHENG thể hiện trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 nhận được sự quan tâm từ khán giả, một chia sẻ ngắn của Thái VG trên mạng xã hội cũng nhanh chóng được lan truyền. Nam rapper viết: "Mới thức dậy thấy mình lên số 1 tuyệt vời mọi người ơi! Có mong mọi người nhiều!".

Cụm từ "Có mong mọi người nhiều" khiến nhiều khán giả thích thú bởi cách diễn đạt có phần ngô nghê nhưng gần gũi. Dưới phần bình luận, không ít người hài hước "dịch cabin" câu nói thành: "Mới dậy thấy nhạc của nhóm mình lên Top 1 thịnh hành, tuyệt vời mọi người ơi! Cảm ơn mọi người nhiều".

Một số ý kiến khác cho rằng Thái VG có thể sử dụng tính năng nhập liệu bằng giọng nói nên từ "cảm ơn" đã được ghi thành "có mong". Bên cạnh đó, cũng có khán giả dí dỏm nhắn nam rapper: "Đem lên concert rủ Chạc, Cheng cởi áo nha anh Thái".

Ảnh: Fanpage Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Sau đó, Thái VG tiếp tục đăng tải một bài viết dài bằng tiếng Việt trên trang Facebook cá nhân để chia sẻ về hành trình tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Anh cho biết bản thân từng khá áp lực khi nhận lời tham gia chương trình vì chưa tự tin với khả năng sử dụng tiếng Việt và không biết liệu mình có thể hòa nhập với các nghệ sĩ khác hay không.

Tổ Đội Sóng Ngầm vươn lên Top 1 sau khi tập 2 ATVNCG 2026 phát sóng. - Ảnh: YeaH1.

Theo Thái VG, sau những cuộc trò chuyện đầu tiên, anh nhận ra mỗi nghệ sĩ đều mang theo những nỗi lo và áp lực riêng khi bước vào chương trình. Từ đó, anh tự nhắc bản thân tập trung vào tình yêu dành cho âm nhạc, sân khấu và nghệ thuật thay vì quá bận tâm đến kết quả thắng thua.

Bài đăng "dồi dào" từ vựng của Thái VG trên trang cá nhân khiến khán giả thích thú.

Nam rapper cũng chia sẻ rằng sau nhiều tháng ghi hình, các Anh Tài ngày càng cởi mở, hiểu nhau và gắn kết hơn. Với anh, điều đáng quý nhất không phải là tìm ra ai giỏi nhất, mà là cách mọi người cùng đồng hành, hỗ trợ nhau để tạo nên những sân khấu đáng nhớ.

Thái VG cùng các Anh Tài.

Khép lại bài viết, Thái VG gửi lời cảm ơn đến các nghệ sĩ đồng hành vì sự tôn trọng, yêu thương và nguồn năng lượng tích cực mà mọi người dành cho nhau trong suốt hành trình. Anh cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục gặp lại khán giả ở những sân khấu phía trước và cùng các Anh Tài mang đến nhiều tiết mục đáng nhớ.