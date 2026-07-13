14 Casper hóa "bạn trai quốc dân", fan hài hước dọa "cạch mặt"

HHTO - Bên cạnh sức hút tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, loạt tin nhắn chuẩn "người yêu" của 14 Casper đang khiến fan dở khóc dở cười. Cách tương tác dồn dập không chỉ làm khán giả đùa "block" mà còn thu hút nhiều Anh Tài góp vui.

Trong thời gian tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, những bài đăng trên Threads và kênh broadcast của 14 Casper thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ nhờ cách trò chuyện gần gũi. Việc Anh Tài này duy trì kiểu giao tiếp này trên nhiều nền tảng khiến không ít người ví đây như một "cẩm nang nhắn tin của bạn trai".

Trên Threads, 14 Casper thường xuyên cập nhật những dòng trạng thái gợi liên tưởng đến các cuộc trò chuyện của các cặp đôi như: "Mình ơi anh về rồi. Em thấy anh chuẩn không". Có những ngày, anh còn cẩn thận dặn dò việc nhà trước khi đi làm: "Tối nay anh phải đi việc lúc 8:00. Chỗ thịt anh ướp sẵn trong nồi rồi, em rang đều rồi luộc tí rau anh rửa sẵn rồi ăn cơm nhé. Khuya anh về. Hôm nay cuối tuần mà phải đi làm. Hic. Tuần sau anh bù cho em nhé?".

"Tiên tử" vào vai "bạn trai quốc dân" khiến khán giả tương tư. - Ảnh: Tôn Huy.

Trên kênh broadcast, phong cách "bạn trai" của nam nhạc sĩ tiếp tục được thể hiện qua những tin nhắn hỏi han sinh hoạt thường ngày như: "Em ngủ dậy chưa?", "Em bỏ cục thịt đông trong tủ lạnh ra nhé. Tối về anh nấu cơm". Khi người hâm mộ trêu chọc về sở thích "thoại sảng", 14 Casper đáp lại: "Tại sao anh không thể là bạn trai của em chỉ vì anh hay thoại sảng? Em không muốn có sự hài hước trong cuộc sống của em à?". Bên cạnh những lời hỏi han, nam nhạc sĩ cũng tạo bất ngờ bằng các màn "bẻ lái", chẳng hạn rủ "em" uống trà sữa rồi chốt lại: "Anh đặt xong em trả tiền hộ anh nhé".

Lời thoại "cảm lạnh" đến từ Tiên Tử Thập Tứ.

Những thông báo xuất hiện liên tục trên màn hình điện thoại cũng trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận. Nhiều khán giả hài hước bình luận: "Không phải anh là tôi block rồi đó". Một số ý kiến khác cho biết nếu chỉ nhìn nội dung thông báo hiện lên, họ rất dễ nhầm đây là tin nhắn từ nửa kia.

"Bé Bơ" tại sự kiện công bố Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. - Ảnh: Tôn Huy.

Không chỉ người hâm mộ, chuỗi bài đăng của 14 Casper cũng thu hút sự chú ý từ các anh em tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Dưới phần bình luận trên Threads, Hoàng Dũng để lại lời nhắn ngắn gọn: "Thôi chưa". Đinh Mạnh Ninh thì hài hước hỏi: "Em bị thế này từ lúc nào vậy? Anh lo đấy nhé Bơ".