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Tinh Hà "Say Hi": 50 Cuộc Gọi Nhỡ gây sốt, dẫn đầu top trending khi chưa đầy một ngày phát sóng

Đức Trung
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HHTO - Ngay sau khi tập 2 của Tinh Hà "Say Hi" được phát sóng, rất nhiều ca khúc thuộc Live Stage 1 đã nhanh chóng có mặt trên bảng xếp hạng Top trending của YouTube. Trong đó, "50 Cuộc Gọi Nhỡ" là ca khúc chiếm vị trí đầu tiên.

Theo thống kê từ Kworb, chỉ sau gần 10 giờ ra mắt, phiên bản Performance của ca khúc 50 Cuộc Gọi Nhỡ của đội trưởng CoolKid, các Anh Trai Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ, Jaysonlei đã chiễm chệ ở vị trí Top 1 Trending bảng tổng của YouTube Việt Nam. Sân khấu này cũng nhanh chóng vượt mốc 500 ngàn lượt xem trên YouTube sau 1 ngày công chiếu.

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"50 Cuộc Gọi Nhỡ" công phá nhiều bảng xếp hạng âm nhạc sau khi ra mắt.

Mang màu sắc ballad giàu cảm xúc cùng câu chuyện chạm đến trái tim người nghe, 50 Cuộc Gọi Nhỡ nhanh chóng trở thành một trong những tiết mục gây xúc động nhất Live Stage 1. Màn trình diễn đã khiến không ít khán giả rơi nước mắt nhờ cách truyền tải cảm xúc chân thành và thông điệp ý nghĩa. Sau khi tập 2 lên sóng, ca khúc vượt qua tất cả các sản phẩm còn lại của Live Stage 1 để trở thành ca khúc có lượng nghe cao nhất trên Spotify.

Không chỉ thành công trên các nền tảng nhạc số, 50 Cuộc Gọi Nhỡ cũng được khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay nhiệt tình ủng hộ. Màn trình diễn của đội trưởng Coolkid và đồng đội đã xuất sắc giành vị trí thứ 2 tại Live Stage 1, chỉ kém đội đứng đầu là Bad Night của Dương Domic 4 phiếu bình chọn.

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Tập 2 của Tinh Hà “Say Hi” được khán giả đón nhận nhiệt tình với những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Bên cạnh việc biểu diễn trên sân khấu, các đội cũng phải tính toán để mỗi màn thể hiện trực tiếp có thể được dàn dựng thành một Performance MV. Chính vì vậy, mỗi bài hát khi được công chiếu trên YouTube sẽ thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn, thu hút nhiều lượt xem lại của khán giả.

Bên cạnh 50 Cuộc Gọi Nhỡ, Im Đợi Người Anh Thương của đội Wren Evans và Xoay Vòng của đội HURRYKNG cũng đang được khán giả đón nhận nhiệt tình, đạt thứ hạng cao trong bảng xếp hạng trending của YouTube Việt Nam.

Xem thêm tin tức về chương trình Tinh Hà "Say Hi" ngay TẠI ĐÂY.

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Đức Trung
#Tinh Hà Say Hi #50 Cuộc Gọi Nhỡ #Trending #YouTube #CoolKid #Live Stage 1

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Tinh Hà "Say Hi"

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