Tinh Hà Say Hi: Bị nghi ngờ đạo nhạc, producer của "Xoay Vòng" tung bằng chứng "liêm"

HHTO - Lần lượt các producer (nhà sản xuất âm nhạc) đứng sau tiết mục "Xoay Vòng" của Tinh Hà "Say Hi" - Kado và Minsicko - đã đồng loạt tung bằng chứng, giải thích làm rõ nghi vấn đạo nhạc là không có cơ sở.

Sau khi live stage đầu tiên lên sóng, một ca khúc của Tinh Hà "Say Hi" bất ngờ bị một bộ phận fan Việt của nghệ sĩ Hàn Quốc DPR IAN đặt nghi vấn. Cụ thể, tiết mục Xoay Vòng của đội HURRYKNG (cùng JSOL, Vương Bình và CONGB) bị cho rằng có những điểm tương đồng với ca khúc Nerves của DPR IAN phát hành năm 2021.

Trên các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn âm nhạc, fan của nghệ sĩ này cho rằng 2 ca khúc dùng beat giống nhau, đoạn guitar riff, vòng hòa thanh và cách xử lý phần trống của Xoay Vòng gợi nhớ đến Nerves. Sau đó, dựa vào khoảnh khắc Giám đốc Âm nhạc JustaTee nhận xét bản demo ban đầu của team HURRYKNG giống một ca khúc khác và tư vấn team điều chỉnh để "khác đi" và "ấn tượng hẳn", một số người cho rằng ngay từ đầu ê-kíp đã biết về sự giống nhau nhưng vẫn "cố tình" đi theo hướng này.

Khoảnh khắc GĐÂN JustaTee nhận xét về ca khúc và tư vấn nhóm "làm cho nó khác đi".

Thừa nhận không hiểu rõ về nhạc lý, một bộ phận netizen "thả" hai ca khúc vào cho một số ứng dụng A.I phân tích rồi từ đó tag tên các producer của ca khúc, yêu cầu phải lên tiếng giải thích. Khi các producer của Xoay Vòng tạm khóa tài khoản mạng xã hội, một số fan của DPR IAN bức xúc cho rằng đây là dấu hiệu trốn tránh và cho biết đã gửi thông tin đến công ty của nam nghệ sĩ Hàn Quốc để báo cáo vụ việc.

Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả nhận định việc hai ca khúc có cùng thể loại Alternative Rock, khả năng sử dụng cùng sample nên chưa thể kết luận "đạo nhạc". Nhiều netizen đã dẫn loạt ca khúc khác ra mắt trước cả Nerves nghe cũng tương đồng để cho rằng cần có những phân tích chuyên môn sâu hơn về melody, hòa thanh và cấu trúc tác phẩm.

Trước những thông tin nghi vấn đạo nhạc, cả 2 producer có liên quan tới ca khúc Xoay Vòng đều đã lên tiếng. Producer Minsicko cho biết anh là người thực hiện bản beat cho demo trước khi các nghệ sĩ chia đội, không phải là bản cuối cùng khi lên sóng - chia sẻ chi tiết về bản phối do anh thực hiện.

Ngay sau đó, producer Kado - một trong những producer chính tham gia sản xuất ca khúc - cũng đã đăng tải video ghi lại các phiên làm việc trong quá trình xây dựng và phát triển Xoay Vòng sau một thời gian khoá bình luận trên trang cá nhân. Anh tách riêng các lớp guitar, synth, drums và nhiều yếu tố phối khí khác nhằm cho thấy quá trình sản xuất Xoay Vòng được xây dựng độc lập, với những lớp âm thanh (layer) và yếu tố cấu thành (elements ). Producer cũng so sánh trực diện bản phối Xoay Vòng với Nerves để netizen thấy được sự khác biệt.

Sau bài đăng của 2 producer, nhiều fan/ fanblog của DPR IAN đã đăng bài xin lỗi. Nội dung bài xin lỗi cho biết mục đích ban đầu chỉ là đặt ra nghi vấn và mong muốn được giải đáp về mặt chuyên môn, không nhằm khẳng định hay cáo buộc ê-kíp "đạo nhạc". Fanpage cũng thừa nhận cách diễn đạt trong bài đăng có thể gây hiểu lầm và gửi lời xin lỗi nếu ảnh hưởng đến các nghệ sĩ thực hiện ca khúc Xoay Vòng.

Tuy vậy, những lời xin lỗi này hiện vẫn chưa thể khép lại tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng chính vì những bài đăng trước đó, một loạt tài khoản cá nhân đã lợi dụng thông tin để đăng các bình luận mang tính chụp mũ, cáo buộc vô căn cứ khiến ca khúc Xoay Vòng và các nghệ sĩ thực hiện phải hứng chịu phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng, ảnh hưởng tới thành tích của ca khúc và công sức sáng tạo của các nghệ sĩ tham gia.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những nghi vấn liên quan đến bản quyền không nên được đặt ra tuỳ tiện bởi cái mà khán giả thông thường "cảm thấy", hay A.I "kết luận" có thể là sai lầm, nhưng lại gây ảnh hưởng lớn tới những nghệ sĩ đã dày công sức sáng tạo tác phẩm.

Cũng từ vụ việc đáng tiếc này, nhiều ý kiến cho rằng khán giả nên có sự tin tưởng hơn vào lớp nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Hơn bao giờ hết, V-Biz đang chứng kiến thế hệ nghệ sĩ trẻ học hành, được đào tạo bài bản, chăm chỉ trau dồi, cập nhật "meta" âm nhạc quốc tế và có năng lực sáng tạo không thua kém gì các nghệ sĩ đến từ các nền giải trí lớn.