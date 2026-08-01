Thảm đỏ Weibo Gala: Chi Pu - Baifern cùng hóa tiên hoa, khung hình chung đáng hóng

HHTO - Chi Pu và Baifern cùng chọn sắc hồng trên thảm đỏ Weibo Gala 2026 (Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo) điểm dừng Malaysia. Màn khoe sắc của dàn nghệ sĩ châu Á trong nhiều phong cách khác nhau cũng góp phần sôi động cho thảm đỏ sự kiện.

Chiều 1/8, thảm đỏ Weibo Gala - Đêm hội giao lưu văn hóa trạm Malaysia trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí châu Á như Nhậm Gia Luân, Chi Pu, Baifern Pimchanok, Vương Hạc Nhuận, Billkin, Trương Gia Tề...

Giữa dàn nghệ sĩ quốc tế, Chi Pu từng gây náo loạn mạng xã hội khi là đại diện Việt Nam duy nhất xuất hiện tại sự kiện.

Chi Pu nhận được nhiều tiếng cổ vũ từ khán giả khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ Weibo Gala, Chi Pu lựa chọn thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen của NTK Đỗ Long với tông hồng. Phom váy ôm sát cùng những đường cắt xẻ được tiết chế vừa đủ giúp tôn vóc dáng thon gọn mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Cô trang điểm ngọt ngào, tóc búi gọn làm nổi bật đường nét gương mặt. Qua ống kính sự kiện, Chi Pu tiếp tục ghi điểm với visual rạng rỡ.

Tạo hình được ví như "công chúa" của Chi Pu.

Chi Pu giữ thần thái tự tin, thoải mái tương tác với máy quay và khán giả trong suốt phần thảm đỏ.

Bên cạnh thảm đỏ, Chi Pu sẽ trình diễn một ca khúc mới tại sự kiện, nhiều đồn đoán khán giả kỳ vọng nữ ca sĩ sẽ đưa những nét đẹp văn hóa Việt Nam lên sân khấu.

Cùng lựa chọn tông hồng như Chi Pu, Baifern Pimchanok hóa tiên hoa, xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ trong thiết kế lấy cảm hứng từ những cánh hoa xếp lớp. Nữ diễn viên kết hợp cùng mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, tạo nên tổng thể nữ tính và thanh lịch.

Mỹ nhân sinh năm 1992 giữ nụ cười tươi suốt phần giao lưu cùng truyền thông và người hâm mộ.

Cận cảnh nhan sắc đẹp không tỳ vết của nữ diễn viên.

Bên cạnh Chi Pu và Baifern, nhiều nghệ sĩ khác cũng thu hút sự chú ý với những lựa chọn thời trang mang dấu ấn riêng.

Nhậm Gia Luân ghi điểm với bộ suit đen lịch lãm, kết hợp cùng kiểu tóc vuốt ngược gọn gàng.

Billkin xuất hiện trong thiết kế của Chanel với phong cách thanh lịch và hiện đại.

Vương Hạc Nhuận nổi bật trong thiết kế tông đỏ với điểm nhấn cut-out ở phần lưng.

Khép lại phần thảm đỏ, sự chú ý của khán giả nhanh chóng chuyển sang phần tiệc chính. Bên cạnh màn thay đổi tạo hình của dàn nghệ sĩ, những tiết mục biểu diễn và các sân khấu kết hợp cũng là điều được người hâm mộ mong chờ.

Chi Pu từng không ít lần viral với những lần chung khung hình với dàn mỹ nhân quốc tế. Các fan đang ngóng ảnh chụp chung của cô và Baifern, nhất là sau khi cả hai cùng hóa tiên hoa tông hồng tại thảm đỏ.