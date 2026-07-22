Theo after-credit của Conan Movie 29: Shinichi và Ran sẽ xuất hiện nhân dịp kỷ niệm đặc biệt?

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Đang gây sốt tại thị trường Việt Nam, Thám Tử Lừng Danh Conan: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ (hay Conan Movie 29) còn khiến khán giả háo hức bởi thông tin từ đoạn after-credit cuối cùng. Qua đó, những chi tiết đầu tiên về phần 30 được nhà sản xuất hé lộ, liên quan đến cặp "con cưng" của tác giả Gosho Aoyama.

Cụ thể ở đoạn after-credit sau cùng của Thám Tử Lừng Danh Conan: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ, khán giả có thể mường tượng được phần bối cảnh sẽ diễn ra tại Luân Đôn, Anh. Bởi lẽ, hình ảnh được thể hiện chính là tháp đồng hồ Big Ben biểu tượng của thành phố này.

Bên cạnh đó, đoạn trích ngắn không bật mí thêm hình ảnh của các nhân vật sẽ xuất hiện. Thay vào đó, một đoạn hội thoại ngắn đã hé lộ hai nhân vật gần như chắc chắn sẽ góp mặt, đó là Ran Mouri và Shinichi Kudo. Ran đã nói "Nếu vậy thì cậu thử suy luận ý nghĩ của tớ đi. Đồ ngốc!", và theo sau là tiếng gọi tên cô bạn của Shinichi.

Đoạn after-credit khiến người xem liên tưởng đến màn tỏ tình của Shinichi và Ran.

Đoạn after-credit không khỏi khiến người hâm mộ bộ truyện Thám Tử Lừng Danh Conan liên tưởng đến tình tiết Shinichi bày tỏ lòng mình với Ran dưới chân tháp đồng hồ Big Ben, với câu nói nổi tiếng "Trái tim người con gái mình yêu, ai có thể suy luận chính xác được cơ chứ?". Đây là chi tiết nằm trong vụ án Sách Khải Huyền Của Holmes đình đám, thuộc tập 71 của truyện tranh.

Giờ đây, nhiều khả năng vụ án này sẽ được chuyển thể lên màn ảnh rộng, thay vì là tập phim truyền hình như trước. Với việc là Movie kỷ niệm 30 năm, đội ngũ sản xuất và tác giả Gosho chắc chắn sẽ chuẩn bị những "sít rịt" đặc biệt, trong đó làm nổi bật mối quan hệ giữa Shinichi và Ran (hay ShinRan) sau thời gian dài Shinichi bị "teo nhỏ".

ShinRan sẽ tái hợp nhân dịp kỷ niệm phần phim điện ảnh Conan thứ 30.

Bên cạnh after-credit "nhá hàng" phần mới, Thám Tử Lừng Danh Conan: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ còn có thêm một đoạn ngoại truyện dễ thương. Sau vụ án chính, Ran Mouri đã quyết định thử sức với phương tiện giao thông sau khi nhận ra bản thân có trực giác nhạy bén. Song, thay vì chọn mô tô phân khối lớn, cô bắt đầu với xe scooter điện cho an toàn hơn.