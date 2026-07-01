Trí tuệ nhân tạo lên ngôi, 2K8 có nên "quay xe" với ngành học Công nghệ - Sáng tạo?

HHTO - Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang khiến không ít sĩ tử lựa chọn "quay xe" với những ngành học đang được cho là bão hòa như nhóm ngành Công nghệ - Sáng tạo. Thế nhưng, liệu AI trong tương lai có thực sự thay thế hoàn toàn con người ở những công việc này?

Những năm gần đây, làn sóng doanh nghiệp tinh gọn bộ máy hay sa thải nhân viên cùng sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo khiến câu chuyện "học ngành gì để không bị AI thay thế?" trở thành nỗi băn khoăn của không ít teen 2K8 trước ngưỡng cửa đại học.

170 triệu việc làm mới dự đoán sẽ được tạo ra nhờ AI.

Theo khảo sát của của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) về “Những việc làm của tương lai” (Future of Jobs) được đăng tải vào năm 2025, 40% nhà tuyển dụng trên thế giới dự kiến sẽ cắt giảm nhân sự ở những vị trí mà AI có thể tự động hóa.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra, bên cạnh 92 triệu việc làm có thể bị thay thế vào năm 2030, AI và các xu hướng công nghệ mới được kỳ vọng sẽ tạo ra tới 170 triệu việc làm mới, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp chưa từng xuất hiện trước đây.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân (bên trái) chia sẻ tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp trực tuyến năm 2026 "Chọn chuẩn trường, đi chuẩn đường" do hệ thống giáo dục Hocmai tổ chức. Ảnh: BTC cung cấp

Giải mã bài toán bão hòa nhân lực, Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân (Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) khẳng định rằng công nghệ càng phát triển thì những ý tưởng sáng tạo của con người càng trở nên đắt giá. Theo thầy, một ngành nghề hay một vị trí công việc chỉ thực sự mất đi khi chúng ta không biết cách áp dụng công nghệ vào thực tiễn làm việc. Dù trong bất kỳ lĩnh vực nào, trí tuệ nhân tạo cũng không thể thay thế hoàn toàn tư duy của con người.

Do đó, Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân đặc biệt khuyên các sĩ tử: “Nếu bạn đã có đam mê với một ngành nghề cụ thể, hãy cứ tự tin đăng ký nguyện vọng theo đuổi ước mơ của bản thân, đừng vì những lời đồn thổi ngành học bão hòa mà bỏ lỡ ước mơ.”

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến (bên trái) bật mí: “Sở hữu tư duy liên ngành và khả năng làm chủ công nghệ chính là tấm vé vàng lọt vào mắt xanh của mọi nhà tuyển dụng.”

Bổ sung thêm về xu hướng mới của thị trường lao động hiện nay, Thạc sĩ Cù Xuân Tiến (Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, trường ĐH Kinh tế-Luật, ĐHQG-HCM) tiết lộ rằng, các doanh nghiệp hiện nay đang "khát" nguồn nhân lực có kỹ năng và kiến thức mang tính liên ngành. Việc sở hữu nền kiến thức đa dạng lĩnh vực, linh hoạt kèm khả năng thích ứng và ứng dụng công nghệ sẽ là tấm vé vàng giúp bạn “tuyệt đối điểm mười” trong mắt các nhà tuyển dụng tương lai.

Trở thành nhân sự đa-zi-năng chính là bí kíp giúp bạn không bao giờ lo "thất sủng" giữa kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Trong một thị trường lao động liên tục biến động, điều đáng sợ không phải là AI xuất hiện, mà là ngừng học hỏi và thích nghi. Thay vì vội "quay xe" trước những lời cảnh báo về ngành học Công nghệ - Sáng tạo, teen 2K8 có thể xem AI như một người bạn đồng hành để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho chính mình trong tương lai.